Сегодня в Нагорном Карабахе проходят выборы президента. Согласно новой Конституции, Национальное собрание избирает президента переходного периода сроком на три года.

Перед началом голосования с программными речами выступят оба кандидата: действующий президент Бако Саакян и бывший мэр Степанакерта Эдуард Агабекян. Каждому на выступление отведен один час, после чего выступят представители тех фракций, которые выдвинули или поддержали того или иного кандидата.

После выступлений парламент закрытым тайным голосованием изберет президента.

Напомним, три крупные фракции парламента Нагорного Карабаха - «Родина», «Дашнакцутюн» и «Демократия», имеющие в 33-местном парламенте 28 мандатов, а также один независимый депутат поддерживают кандидатуру действующего президента Бако Саакяна. То есть ожидается, что Саакян получит поддержку подавляющего большинства депутатов парламента - 28 из 33, в то время как для избрания президента на переходный период достаточно 21 голоса.

Эдуарда Агабекяна поддерживают четыре депутата: трое из возглавляемой им оппозиционной фракции «Движение-88», а четвертый – руководитель оппозиционной фракции «Возрождение» Айк Ханумян, имеющей всего один мандат.

Перед выборами Бако Саакян отказался давать интервью, однако с интервью выступил Эдвард Агабекян. Он, в частности, подверг критике власти, заявив, что Бако Саакян не имел права баллотироваться. Агабекян видит в этом противоречие Конституции.

По словам Агабекяна, хотя у него нет шансов быть избранным, однако он поднимет ряд вопросов, в частности, вопросы безопасности и возвращения Карабаха за стол переговоров по урегулированию карабахского конфликта. Он отметил, что они неоднократно заявляли о проблемах в армии, однако власти не прислушались к их словам, лишь после апрельской войны в прошлом году, по словам оппозиционера, власти поняли, что должны провести в армии реформы.

В аппарате Бако Саакяна сообщили, что Саакян в своем программном выступлении представит планы на предстоящие три года.

Отметим, что сегодня примерно в 14:00 станет известно имя нового президента Нагорного Карабаха.

По результатам проведенного в Нагорном Карабахе 20 февраля этого года конституционного референдума в Карабахе была установлена президентская форма правления. По новой Конституции, на ближайшие три года, до 2020 года, Карабах будет управляться в режиме переходного периода. На этом этапе руководить будет избранный парламентом президент. В течение переходного периода, длящегося три года, в Нагорном Карабахе будет изменена система правления, будет отрегулировано новое правовое поле. После этого, уже в 2020 году, будут проведены президентские и парламентские выборы.