Агван Варданян: АРФД обязательно обсудит с РПА вопрос премьера

Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФД), являющаяся частью правящей коалиции, в ближайшем будущем обязательно обсудит с правящей Республиканской партией Армении (РПА) вопрос премьер-министра. Об этом в беседе с Радио Азатутюн сказал представитель АРФД Агван Варданян, при этом заметив, что вопрос о том, кто возглавит правительство после завершения президентских полномочий Сержа Сарсгяна в апреле 2018 года, не входит в число первоочередных вопросов, стоящих перед страной.

«Еще есть время, также в коалиционном соглашении ясно написано, что право выдвижения кандидатуры премьер-министра принадлежит большинству – Республиканской партии. Естественно, для «Дашнакцутюн» важно, кто будет премьер-министром, но для этого еще есть время. По-моему глубокому убеждению, стоящие перед нашей страной проблемы имеют два основных компонента: первый - вопросы безопасности: Арцаха, Армении, второй – экономика, что имеет более глубокое содержание: справедливая экономическая система, вообще принцип справедливости и другие вопросы социальной и судебно-правовой системы. И здесь, думаю, каждый деятель будет иметь возможность проявить себя на поприще служения государству и развития страны. Есть время, эти вопросы будут обсуждены. Сегодня для меня это ложная повестка дня», - сказал Варданян.

Представитель Верховного органа АРФД напомнил о коалиционном соглашении: «Если вы внимательно прочтете соглашение, то там заложено множество механизмов совместных обсуждений и других механизмов. Мы обязательно вместе обсудим этот вопрос, но четко сформулировано, что право принадлежит Республиканской партии».

Вчера состоялось совместное заседание Бюро и Верховного органа АРФД в Армении, на нем было принято заявление, которое будет распространено завтра утром.

По словам Агвана Варданяна, в ходе заседания партия попыталась дать оценку данному этапу деятельности правительства. «На этом этапе оценка удовлетворительная. Мы сами являемся частью правительства. Это коалиционное правительство, то есть, мы являемся правительством, и, естественно, то, какие поставлены цели, то, что содержится в программе деятельности правительства, которую Национальное собрание утвердило, в основном, на 90%, соответствует приоритетам «Дашнакцутюн». Довольно много вещей уже сделано и в плане вопросов безопасности, в плане социально-экономических вопросов».

Касаясь время от времени появляющейся в СМИ информации о существующих противоречиях между представляющими АРФД министрами и премьер-министром Кареном Карапетяном, Агван Варданян отметил: «Карен Карапетян - премьер-министр нашего правительства, у него есть свои подходы, взгляды, у «Дашнакцутюн» - свои, и естественно, что они могут иногда не совпадать. Но никаких противоречий между личностями или министрами… Правительство – единый, коллективный орган, и он работает. Здесь вообще не существует проблемы. Бывают вопросы, которые мы обсуждаем, иногда спорим, но цель, задача одна: как сделать, чтобы наша работа была более эффективной».