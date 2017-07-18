Вопрос следующего руководителя Армении будет решаться либо в России, либо на Западе – политолог

«Если мы представим себе, что действующий президент сделал бы заявление, что в апреле 2018 года он станет премьер-министром, то это автоматически привело бы к политической отставке правительства, не де-юре, а де-факто». Такое мнение в беседе с Радио Азатутюн высказал политолог Армен Бадалян.

«На минуточку представьте, что президент сказал бы, что с 1 апреля действующего премьера не будет на посту. Это означало бы, что в Армении никто больше не выполнял бы поручения премьера», - добавил политолог.

Напомним, что в воскресном эфире программы «Р-Эволюция» телекомпании «Армения» лидер правящей Республиканской партии Армении, президент Серж Саргсян, на вопрос, намеревается ли он в апреле 2018 года стать премьер-министром, подчеркнул, что в парламенте есть большинство, и что оно выдвинет кандидатуру премьера.

«Я много раз искренне говорил, что никогда не задумывался о том, какой будет следующая сфера моей деятельности. Так же я продолжаю думать и сейчас. Есть еще уйма времени. А разве это существенно? В нашей стране имел место политический процесс – выборы. Наша страна перешла к парламентской форме правления. В парламенте есть большинство, и оно выдвинет своего кандидата на пост премьера», - сказал Серж Саргсян.

По словам политолога Армена Бадаляна, такие вопросы в мире решаются двумя способами – либо внутри страны, либо за ее пределами.

«В недемократических странах такие вопросы решаются внутри правящей политической системы или путем закулисных переговоров, а в случае стран, не имеющих суверенитета, подобные вопросы решаются за ее пределами», - отметил Бадалян, добавив, что в случае Армении этот вопрос будет решаться за пределами страны.

«Просто сейчас я не могу сказать, будет ли это в России или на Западе. Я полагаю, что этот вопрос еще не решен, и пока не ясно, какой центр будет диктовать, потому что на это большого внимания не обращается, но следующим важным вопросом будет вопрос внешнего долга Армении западным финансовым структурам», - отметил Армен Бадалян.