В Ереване прошло шествие в поддержку «Сасна црер»

Сегодня в Ереване прошли митинг и шествие в поддержку членов группы «Саснан црер» («Сасунские храбрецы»).

Год назад в этот день члены вооруженной группы рано утром захватили территорию полка патрульно-постовой службы полиции в ереванском районе Эребуни и удерживали ее в течение двух недель. 31 июля члены группы сдались правоохранителям.

В сегодняшнем шествии приняли участие также оппозиционные политические деятели.

Руководитель партии «Еркир цирани» («Страна абрикоса») Заруи Постанджян в беседе с Радио Азатутюн выразила мнение, что «год назад был дан старт операции, которая должна привести к свободной и суверенной Армении, которой сегодня у нас нет».

«Остальное уже зависит от нас и нашей общественности», - сказала Постанджян.

В ответ на замечание о том, что она, фактически, оценивает операцию «Сасна црер» как эффективную, Постанджян сказала: «Эффективную в той мере, что героями был поднят вопрос о том, что существующая сегодня власть так же опасна, как внешний враг, и общественность это поняла. И опросы показали, что общественность разделяет эту идею, разделяет и считает, что посредством восстания мы также можем добиться успеха».

А по мнению члена «Учредительного парламента» Алека Енигомшяна, «сегодня в Армении нет ни одной политической силы, которая внятно могла бы представить другой способ выхода из этой ситуации, устранения этого режима, изменения этой системы».

«Шаг «Сасна црер» стал переломным... Нужно сказать, что если как минимум два десятилетия в Армении нет избирательного процесса, если шаги по мирному протесту подавляются грубой силой, гражданину остается лишь ответить на насилие насилием. Этот переломный момент наступил 17 июля прошлого года, и этот водораздел продолжается», - сказал Енгигомщян.

Напомним, во время захвата полка ППС погибли трое полицейских.