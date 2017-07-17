Кремль вновь пытается взять на себя главную роль в организации переговоров по карабахскому урегулированию

Официальный Баку сегодня заявил, что не признает президентские выборы в Нагорном Карабахе, назначенные на 19 июля. «Они нарушают Конституцию Азербайджана и наносят удар по ведущимся переговорам вокруг урегулирования проблемы», - заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Последние события на линии соприкосновения и эти выборы свидетельствуют о том, что на самом деле Армения не заинтересована в урегулировании проблемы и всячески пытается сохранить статус-кво», - также сказал чиновник МИД Азербайджана.

А министр иностранных дел Азербайджана в интервью РИА Новости заявил, что международное сообщество должно оказать давление на Ереван. «Призывы по типу «этот конфликт не имеет военного решения» и «стороны должны проявлять политическую волю» или «сохранение режима прекращения огня» обязательно должны сопровождаться требованиями к Армении о выводе своих войск из оккупированных территорий Азербайджана. В этом контексте необходимо оказать политико-дипломатическое давление на Армению с целью принуждения ее к миру», - сказал Мамедъяров.



Касаясь последней встречи с министром иностранных дел Армении в Брюсселе, Мамедъяров отметил, что «встречи являются важным элементом в процессе разрешения конфликта, однако эти встречи не должны проводиться ради встреч».

Сегодня к карабахской проблематике обратились также российские «Известия», утверждая что Кремль вновь пытается взять в свои руки лидерство в занимающейся карабахской проблемой Минской группе ОБСЕ. «Москва стала главным посредником в этом вопросе [вопросе организации переговоров между президентами Армении и Азербайджана], поскольку попытки остальных сопредседателей Минской группы ОБСЕ (США и Франции) усадить за стол переговоров представителей Баку и Еревана не увенчались успехом», - сегодня написало российское издание, сославшись на свои источники в МИД РФ.

Согласно публикации, Москва пытается организовать встречу между президентами Армении и Азербайджана Сержем Саргсяном и Ильхамом Алиевым до конца нынешнего года.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречи со своими азербайджанским и армянским коллегами Эльмаром Мамедъяровым и Эдвардом Налбандяном. Консультации состоялись в австрийском Мауэрбахе на полях неформального заседания глав МИД стран ОБСЕ. Согласно «Известиям», именно в ходе этих переговоров Кремль сделал сторонам предложение об организации встречи на уровне президентов.

«В этом только мы и участвуем. Французы пытались усадить за стол переговоров Ереван и Баку, но никакой пользы это не принесло, - сказал «Известиям» осведомленный о переговорах по карабахскому урегулированию источник во внешнеполитическом ведомстве России и добавил: - Между тем, поддержание диалога имеет принципиальное значение. Именно благодаря этому в регионе не вспыхнула полномасштабная война. Однако цели и видение сторон по-прежнему разные».

Глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников также подчеркнул, что в переговорах вокруг карабахской проблемы сторонам нужно усиливать координацию с Москвой. «Не надо бегать по разным форматам и площадкам, консультироваться со странами, находящимися в 10 тысяч километров от региона. Соседям надо договариваться. И в этом смысле надо усиливать координацию с Москвой», - сказал «Известиям» российский парламентарий.

Кстати, представитель МИД Армении Тигран Балаян в беседе с газетой высоко оценил посреднические усилия России. «Армения никогда не отказывалась от переговоров и встреч, поскольку переговоры - единственный путь урегулирования. Нужно отметить, что именно благодаря усилиям России, кропотливой работе посла Владимира Казимирова 23 года назад удалось добиться установления режима прекращения огня», - сказал Балаян.

Официальный Баку также не отклонил предложение Кремля о проведении подобной встречи, в то же время, выдвинув предусловие: переговоры состоятся, если будет четко сформулирована их повестка.

«Если будет что обсуждать, то встреча президентов состоится. Но я бы не ждал от нее больших результатов. Все переговоры пока заканчиваются ничем. Если не обговаривать вопросы изменения статус-кво, вывода войск с территории Карабаха, то разговор окажется беспредметным. Надо активнее подключать Россию к переговорному процессу», - сказал «Известиям» член комитета по международным отношениям и межпарламентским связям парламента Азербайджан Назим Асим Моллазаде.

«Если организуется встреча на уровне президентов, думаю, необходимо обеспечить обсуждение предлагаемого сопредседателями плана по урегулированию конфликта и его имплементацию. В первую очередь, необходимо сдвинуть с места переговорный процесс и как минимум вывести армянские войска, поэтапно, из оккупированных территорий. Это даст возможность временно перемещенным лицам вернуться в места своего постоянного проживания. Параллельно найдут свои решения вопросы безопасности, возобновятся коммуникации, заработает экономический фактор, у людей появится доверие и постепенно исчезнут подозрение и обида, существующая сегодня среди армян и азербайджанцев, - в этой связи в интервью РИА Новости заявил глава МИД Азербайджана, добавив: -. А то иногда у нас складывается впечатление, будто нас пытаются заставить принять ситуацию как свершившийся факт».

