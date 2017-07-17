В Ереване завершился кинофестиваль «Золотой абрикос»

Накануне в Ереване завершился международный кинофестиваль «Золотой абрикос». В последний день фестиваля стали известны имена его победителей.

Так, главный приз фестиваля достался индийскому фильму «Желанная Дурга» режиссера Санала Кумара Сасдихары. «Серебряный абрикос» достался ленте «Арабия» бразильских режиссеров Хуана Думана и Афонсу Учоа. Лучшим документальным фильмом признан фильм «Охота на призраков» палестинского режиссера Раеда Андони.

Отметим, что в этом году на Площади Азнавура в Ереване появились три звезды – Фрунзе Довлатяна, Юрия Ерзнкяна и Сергея Исраэляна.