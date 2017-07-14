Строительство новой АЭС в Армении может начаться в 2022-2023 годах

Армении на данный момент нет необходимости начинать строительство новой атомной электростанции (АЭС), поскольку Мецаморская АЭС должна действовать до 2027 года, сегодня в эфире «Экономической свободы» заявил вице-премьер Армении Ваче Габриелян.

По словам вице-премьера, если Армения сейчас начнет строительство АЭС и доведет его до завершения в течение предусмотренных пяти лет, то в 2022-2023 годах мы получим фактически две АЭС, которые вместе будут производить больше электричества, чем это необходимо.

«Если мы в данный момент начнем строительство новой атомной станции, это будет преждевременно, поскольку мы сосредоточим там большой объем ресурсов и начнем что-то, что должны будем задействовать, когда еще ее [старой АЭС] ресурсы не исчерпаны, - отметил Габриелян и добавил: - Мы каждый год регулярно изучаем потребности нашей экономики, существующие в мире процессы».

Вице-премьер также отметил, что власти в данный момент рассматривают возможность начала строительства новой АЭС с 2023 года, кроме того, в документе, определяющем энергетическую стратегию страны, была пересмотрена мощность новой АЭС: планируется возможность строительства новой атомной станции мощностью 600 МВт, вместо прежней мощности 1000 МВт.

«Если бы мы 10 лет назад говорили об АЭС мощностью 600 МВт, то таких почти не строили. В ближайшие годы начнут вводить в эксплуатацию АЭС с гораздо меньшей мощностью - более дешевые и более мобильные, с блоками по 50 МВт, - отметил Ваче Габриелян. - Мы постоянно делаем расчеты относительно имеющихся у нас энергетических мощностей, в том числе увеличиваем электроэнергию, получаемую из возобновляемых источников, чтобы понять, когда наступит тот момент в 2022-2023 годах, когда мы должны будем начать строительство, каков наш наилучший выбор. Потому что в тот момент может возникнуть необходимость построить АЭС мощностью не 600 МВт, а 700 Мвт или 400 МВт», - сказал вице-премьер.