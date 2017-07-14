Серж Саргсян: В армяно-американских отношениях существует серьезный потенциал развития

Постепенно американская поддержка Армении превращается в экономическое сотрудничество, сегодня в ходе встречи, посвященной армяно-американским отношениям, заявил президент Армении Серж Саргсян.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, в начале встречи отметив, что в текущем году Армения и США отмечают 25-летие установления межгосударственных отношений, президент подчеркнул, что на протяжении этих лет между двумя странами установились прочные партнерские связи.

«После провозглашения независимости Армении США оказывали постоянное содействие, и техническая и гуманитарная помощь со стороны руководства США, оказанная Армении на протяжении этих лет, достигает порядка 2 млрд долларов. Это серьезный вклад с учетом также того обстоятельства, что США постоянно поддерживают нас в проведении реформ», - добавил он, в качестве примера указав на сотрудничество в сфере энергетики с компанией «Контур глобал», а в сфере горнодобывающей промышленности - с компанией «Лидиан Интернешнл».

Серж Саргсян оценил сотрудничество в IT-сфере, однако отметил, что в данной сфере есть огромный потенциал. Он также высоко оценил работу Агентства США по международному развитию (USAID) в Армении и деятельность Американского университета Армении.

«Тем не менее, как и во всех отношениях, мы пока не удовлетворены уровнем сегодняшних отношений: существует серьезный потенциал развития с учетом уровня развития экономики США, готовности данной страны и, безусловно, наличия обладающей огромным потенциалом армянской общины в США», – отметил Серж Саргсян.