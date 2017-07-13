Имя следующего президента Нагорного Карабаха станет известно 19 июля

Председатель Национального собрания Нагорного Карабаха Ашот Гулян сегодня объявил о том, что выборы президента Нагорного Карабаха состоятся на специальном заседании парламента, созванном в ближайшую среду, 19 июля.

По результатам проведенного в Нагорном Карабахе 20 февраля этого года конституционного референдума в Карабахе была установлена президентская форма правления. По новой Конституции, на ближайшие три года, до 2020 года, Карабах будет управляться в режиме переходного периода. На этом этапе руководить будет избранный парламентом президент. В течение переходного периода, длящегося три года, в Нагорном Карабахе будет изменена система правления, будет отрегулировано новое правовое поле. После этого, уже в 2020 году, будут проведены президентские и парламентские выборы.

За пост президента переходного периода борются два кандидата: действующий президент Бако Саакян и бывший мэр Степанакерта, оппозиционный депутат Эдуард Агабекян.

Парламент 19 июня изберет президента большинством голосов. Три крупные фракции - «Родина», «Дашнакцутюн» и «Демократия», имеющие в 33-местном парламенте 28 мандатов, а также один независимый депутат поддерживают кандидатуру действующего президента Бако Саакяна. То есть ожидается, что Саакян получит поддержку подавляющего большинства депутатов парламента - 28 из 33, в то время как для избрания президента на переходный период достаточно 21 голоса.

Фракция «Движение-88», имеющая три мандата, поддерживает Эдуарда Агабекяна.

Пятая парламентская сила - фракция «Возрождение», не выдвинула своего кандидата. Руководитель фракции Айк Ханумян считает выдвижение действующего президента трагедией и считает, что тот после завершения переходного этапа, в 2020 году, вновь захочет стать президентом.

«Пришло время, чтобы Бако Саакян четко заявил, что он не намерен и не будет выдвигаться на президентских выборах 2020 года. Так как комиссия по конституционным изменениям комментирует вопрос выдвижения в 2020 году так, что Бако Сааеян также может баллотироваться», - сказал Ханумян.

Между тем заместитель руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян советует пока не говорить о 2020 годе, считая это неправильным.

После выборов президента в Карабахе будет упразднена должность премьер-министра, она будет заменена на должность государственного министра. Правительство будет формировать и возглавлять президент.

Уже в сентябре этого года действующий премьер-министр Араик Арутюнян сложит свои полномочия, а нынешний председатель Национального собрания НК Ашот Гулян сохранит свой пост до выборов 2020 года.

В день выборов в парламенте оба кандидата в президенты выступят с программными речами.

Оппозиционный кандидат Эдуард Агабекян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что они недовольны действующим президентом и считают, что многие вопросы будут решены в случае смены власти. Несмотря на это, оппозиционный кандидат знает, что не будет избран, просто хочет воспользоваться возможностью и заявить о проблемах Карабаха.

Между тем, Давид Бабаян, сказал, что Бако Сааеян продолжит реализовывать те программы, которые осуществлялись в последние годы. «Вы знаете, что [будет] переходный период, и должна быть обеспечена непрерывность всех программ. Но он обратится ко всем темам, мне кажется», - сказал Давид Бабаян.

Бако Саакян, уже 10 лет занимающий пост президента, по утверждению его оппонентов, не имел права больше баллотироваться.

Между тем, по словам руководителя первой по величине парламентской силы - фракции «Родина», выдвинувшей кандидатуру действующего президента, Артура Товмасяна, все законно: «Если они читали Конституцию, то не имеют права [так утверждать], потому что в Конституции не написано «за исключением Бако Саакяна»», - заявил Товмасян.