Ашот Симонян сменил Габриела Гёзаляна на должности губернатора Арагацотнской области

На сегодняшнем заседании правительства Армении с должности губернатора Арагацотноской области был освобожден Габриел Гёзалян, который занимал этот пост с марта прошлого года. Новым губернатором назначен также член АРФ «Дашнакцутюн» Ашот Симонян.

В связи с назначением поздравительное слово премьер-министра было кратким: «Г-н Симонян, Вы знаете свои функции, знаете наши ожидания. В сфере территориального управления мы сегодня запланировали многое принципиально изменить. Так что, желаем Вам успеха».

Напомним, месяц назад губернатора Ширакской области Овсепа Симоняна, который также представлял АРФ «Дашнакцутюн», сменил другой член АРФД, бывший заместитель министра территориального управления Артур Хачатрян.

Министр образования и науки Левон Мкртчян сегодня после заседания кабмина, комментируя смену губернаторов, представляющих его партию, сказал, что причиной стала не их плохая работа, просто партия предоставляет возможность работать молодым кадрам.

«Губернаторы перешли на другую работу. Если вы заметили, для нашей партии не имеет принципиального значения длительное пребывание какого-то человека на этой должности. Была другая задача: в течение года стоял вопрос быстро занять [эти должности], потому что мы вошли в коалицию, и нужны были опытные люди для того, чтобы урегулировать эти переходные проблемы и прочее. Сейчас есть более молодые кадры», - сказал Мкртчян.

После парламентских выборов, два месяца назад, правящая Республиканская партия Армении вновь подписала меморандум о сотрудничестве с партией «Дашнакцутюн», в рамках которого последняя получила три министерских портфеля, а также посты губернаторов Ширакской и Арагацотнской областей.