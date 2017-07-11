Депутаты Европарламента глубоко обеспокоены обострением в зоне карабахского конфликта

«Евросоюз должен играть более активную роль в урегулировании карабахского конфликта», - вчера заявляли депутаты Европарламента, выражая озабоченность в связи с последней эскалацией напряженности на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта.

Осудив возобновление военных действий в зоне конфликта, многие депутаты даже призвали внешнеполитическое ведомство Евросоюза взять в свои руки полномочия Франции, сопредседательствующей в Минской группе ОБСЕ.

«Когда я читаю последние новости о жертвах в Азербайджане, я действительно испытываю боль, но я в той же мере осуждаю сообщения азербайджанской стороны об обстреле армянских населенных пунктов. Это не решение проблемы, это еще один шаг к еще большему обострению ситуации», - заявил литовский депутат Петрас Аустевичиус.

Представитель Европейской службы внешних дел, руководитель отдела Восточного партнерства Дирк Шубель не стал скрывать, что результаты деятельности Минской группы не столь уж удовлетворительны. Однако он, в то же время, отметил, что Брюссель пока не намерен идти на резкие изменения и продолжит следить за урегулированием в регионе посредством своего специального представителя.

«Действительно, результаты, достигнутые Минской группой, быть может, не столь уже впечатляющие, как того хотели бы некоторые люди. Но, возможно, существование этой группы и сопредседателей предотвращает наихудшее и дальнейшую эскалацию ситуации. Считаю, что это уже само по себе является достижением, хотя, учитывая последнюю эскалацию напряженности на линии соприкосновения, существующего, возможно, недостаточно», - отметил Щубель.

Высокопоставленный дипломат пришел в Европарламент, чтобы представить те соглашения, вокруг которых Брюссель в настоящее время ведет переговоры с официальными Ереваном и Баку. По части Армении переговоры завершены, стороны сейчас проверяют переводы, и если все пойдет по графику, документ будет подписан уже в ноябре на саммите Восточного партнерства. Об этом сообщил Шубель, подчеркнув, что в отличие от соглашения, которое было согласовано до 2013 года, в новом проекте нет положений, касающихся свободной торговли и инвестиций.

«Очевидно, что часть, касающаяся двусторонней торговли, менее амбициозна, чем та, которая у нас была в предыдущем документе – в соглашении о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, поскольку Евразийский союз, в который вступила Армения, имеет определенные требования, которые не совместимы с Евросоюзом. Проблема в том, что члены Евразийского союза не могут вести независимые переговоры вокруг соглашений о торговле, в то время как государства, подписавшие соглашение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС, могут свободно вести переговоры с третьими странами», - сказал представитель внешнеполитического ведомства ЕС.

Многие европарламентарии вспомнили, что несколько лет назад МИД ЕС с тем же энтузиазмом говорил о ведущихся с Арменией переговорах вокруг Соглашения об ассоциации, которое, однако, так и не было подписано, поскольку Ереван неожиданным образом решил присоединиться к инициированному Москвой Евразийскому экономическому союзу. Какие есть гарантии, что то же самое не повторится сейчас, задал вопрос немецкий депутат Михал Гал. В ответ чиновник дипведомства ЕС отметил, что гарантий нет, однако ожидания велики.

«Когда мы до 2013 года вели переговоры с Арменией вокруг Соглашения об ассоциации, у нас было впечатление, что они в полной мере вовлечены в процесс. Армения, фактически, прошла этот путь быстрее всех, обогнав, например, Грузию и Молдову. То, что в конце концов документ не был подписан, было очень прискорбно, однако я сейчас не хотел бы комментировать причины. В случае с новым документом у нас также сложилось впечатление, что Армения очень заинтересована сделать максимум для того, чтобы соглашение заработало», - заявил Дирк Шубель.

А насколько эффективно сотрудничать со страной, где установлена олигархическая система и широко распространена коррупция? Такой вопрос задал испанский депутат Хавьер Ногт. «То, что олигархи управляют страной, думаю, не новость, это присуще не только Армении. Влияние олигархов в странах бывшего СССР, конечно, довольно значительное. И я считаю, что посредством верховенства закона, новых соглашений и с нашей помощью это влияние также уменьшится», - ответил представитель внешнеполитического ведомства ЕС.