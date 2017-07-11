Руководство Азербайджана несет ответственность за последствия провокаций - Эдвард Налбандян

Пока Азербайджан отказывается от обязательств, взятых на себя соглашениями 1994-95 годов, от обязательств выполнить договоренности, достигнутые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге, то именно руководство Азербайджана несёт всю ответственность за последствия своих провокаций.

Такое заявление сегодня сделал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, выступая на неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств стран-членов ОБСЕ.

«4 июля руководство Азербайджана, по примеру печально известных террористических организаций, в очередной раз использовало свой народ как живой щит для обстрела Нагорного Карабаха из тяжёлой артиллерии, в том числе ракетных систем залпового огня. В ответ армия обороны Нагорного Карабаха была вынуждена прибегнуть к самообороне», - заявил Налбандян, согласно пресс-службе МИД Армении.

Глава внешнеполитического ведомства Армении также выразил убежденность в том, что ОБСЕ должна укрепить свое присутствие в зоне конфликта.