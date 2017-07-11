БДИПЧ ОБСЕ опубликовало окончательный доклад по парламентским выборам в Армении

Утверждения о подкупе голосов избирателей, давлении на государственных служащих, в том числе в школах и больницах, а также запугивании избирателей с целью получения голосов в пользу некоторых партий наложили свой отпечаток на ход прошедших в Армении 2 апреля парламентских выборов. Об этом говорится в окончательном докладе по парламентским выборам в Армении, опубликованном вчера вечером наблюдательской миссией Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

«Утверждения о массовом подкупе голосов, оказании давления и запугивании избирателей негативно повлияли на избирательную кампанию, увеличив уже существующее недоверие к избирательному процессу», - говорится в докладе.

По оценке наблюдателей, эти проблемы в ходе избирательной кампании, а также значительные сомнения относительно тайны голосования, звучавшие в день выборов и после этого, вызвали опасения, связанные с реализацией права избирателей на свободное волеизъявление.

«Власти и политические силы должны приложить все возможные усилия для укрепления общественного доверия к честности выборов, в том числе публично отвергнуть подкуп голосов и предпринять шаги с тем, чтобы на избирателей не оказывалось давление с целью их участия в некоторых избирательных встречах или голосования конкретным образом», - говорится в разделе доклада, относящемся к избирательной кампании.

Подтверждая свои положительные оценки, озвученные еще во время представления предварительного доклада, о том, что парламентские выборы были хорошо организованы, в целом основные свободы соблюдались, а день выборов прошел спокойно и мирно, в течение дня значительных инцидентов зафиксировано не было, наблюдательская миссия БДИПЧ ОБСЕ, тем не менее, отмечает, что международные наблюдатели заметили напряженность и попытки запугивания избирателей как на избирательных участках, так и за их пределами.

В докладе также говорится, что в беседах с международными наблюдателями БДИПЧ ОБСЕ была высказана обеспокоенность тем, что общественность проявляет нежелание сообщать о нарушениях на выборах, что объясняется недоверием в отношении эффективности процесса дачи хода жалобам.

«Отсутствие независимости судебной системы, организации выборов и правоохранительной системы, а также практика рассмотрения жалоб ставят под сомнение эффективность их удовлетворения правовым путем, что не соответствует обязательствам, взятым страной перед ОБСЕ, и стандартам Совета Европы.