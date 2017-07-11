В Вене ожидается встреча глав МИД Армении и Азербайджана

Сегодня министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян отправляется в Вену на неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств стран-членов ОБСЕ. Там же, возможно, состоится и встреча Налбандяна со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедьяровым.

Во всяком случае, перед мероприятием в австрийской столице ни официальный Ереван, ни официальный Баку не опровергли возможности того, что главы МИД Армении и Азербайджана могут сесть за стол переговоров на фоне напряженности, которая наблюдается в Карабахе в последние дни.

В преддверии возможной встречи министр иностранных дел Армении накануне заявил, что безопасность на Южном Кавказе по-прежнему находится под угрозой из-за постоянно звучащих из Азербайджана угроз о применении силы в контексте карабахского конфликта.

«До тех пор, пока Азербайджан не выполняет взятые на себя международные обязательства в рамках трехсторонних соглашений о перемирии от 1994-1995 гг., отказывается выполнять достигнутые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренности, в частности, о создании механизмов расследования нарушений перемирия, что может стать также механизмом предотвращения нарушений, именно руководство Азербайджана несет всю ответственность за последствия своих провокаций», - заявил Эдвард Налбандян на брифинге в рамках неформальной встречи глав МИД стран Восточного партнерства в Кишиневе.

МИД Азербайджана, в свою очередь, реагируя на данное выступление министра иностранных дел Армении, накануне заявил, что единственным путем решения конфликта является «вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана».

Как заявили в МИД Азербайджана, именно Армения избегает содержательных переговоров по урегулированию и не выполняет известные резолюции ООН.

В интервью изданию contact.az бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зулфугаров заявил: «В Вене ничего подписано не будет, так что Мамедьяров туда едет зря».