Обзор прессы за 11 июля

Армянские СМИ пишут о возможной встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана по вопросу карабахского урегулирования.

Глава постоянной комиссии парламента Армении по внешним отношениям, зампредседателя правящей Республиканской партии Армении Армен Ашотян в ответ на вопрос корреспондента газеты «168 жам» о том, что можно ожидать от встречи глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана, отметил, что ход переговорного процесса показывает, что, по крайней мере, сегодня, международное сообщество, в частности, Минская группа ОБСЕ, ожидает не действенных усилий, а эффективного принуждения азербайджанской стороны к возвращению к выполнению соглашений, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге. По мнению Ашотяна, любая дипломатическая активность лучше прекращения переговорного процесса, поскольку целью Азербайджана является срыв дипломатического, переговорного процесса для легитимации своего желания возобновить военные действия.

Россия в качестве заинтересованной стороны была одной из главных сторон, которая разожгла карабахский конфликт, и она продолжит способствовать высокой напряженности между сторонами конфликта, используя конфликт как инструмент для продвижения собственных интересов. Такое мнение в беседе с журналистом газеты «Аравот» высказал ассоциированный эксперт Армянского института по международным вопросам и вопросам безопасности Геворк Меликян. По его мнению, армянская сторона должна не только делать заявления по шагам Азербайджана, но и четко понимать, как и каким способом проявляется деструктивная роль России в пролонгировании карабахского конфликта.