Глава Минсельхоза: «Спайка» не создает препятствий для мелких экспортеров абрикосов

По утверждению министра сельского хозяйства, ведущая армянская компания по экспорту фруктов и овощей «Спайка» не создает препятствий для мелких частных экспортеров абрикосов на рынке Краснодара.

Такое заявление Игнатий Аракелян сделал сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос Радио Азатутюн.

В конце июня ряд мелких армянских экспортеров пожаловались на то, что им в этом году запрещают выходить на рынок Краснодара, поскольку «Спайка» пытается «занять монопольное положение в сфере экспорта абрикосов».

«Сегодня, когда мелкий производитель пытается выйти на какую-то торговую точку, крупная торговая точка говорит: можешь ли ты обеспечить для меня такой-то объем по такой то цене и такого-то качества? Естественно, мелкий или средний производитель не может обеспечить это, и здесь выигрывает крупный производитель», - пояснил министр, отметив, что это не означает, что кто-то пытается препятствовать мелким экспортерам. «Это означает рыночные отношения, где большая страна и крупная сеть хотят работать с гарантированным поставщиком», - добавил Аракелян.

По его словам, вопрос этих экспортеров также был решен, их урожай был реализован на других рынках.

Пока министерство сельского хозяйства решает проблемы, возникшие у экспортеров за границей, жители села Аревик Армавирской области выбрасывают свой урожай огурцов сорта «Назрван». В беседе с Радио Азатутюн глава общины Гарник Цатурян рассказал, что сельчане не смогли продать урожай даже по цене 20 драмов за килограмм.

Министр осведомлен об этом. Хотя он лично урожай не видел, но говорит, что уточнил и знает, что это были огурцы второго или третьего урожая и плохого качества. По словам министра, они больше не имели спроса на рынке.

«Есть огурцы хорошего качества, которые реализуются на рынке по высокой цене», - заявил Аракелян.

Спрос и предложение должны соответствовать друг другу, отметил министр, добавив, что если сельчане будут в тесном контакте работать с министерством, то будут знать, что сеять и как реализовывать.

Журналисты поинтересовались, что делать тем сельчанам, чей урожай в этом году вновь пострадал от града, решит ли правительство вопрос компенсаций. Игнатий Аракелян ответил, что в шести областях все еще подсчитывают убытки, а до этого Центральный банк предпринял шаги по продлению сроков выплаты основной суммы сельскохозяйственных кредитов. Вероятно, будут также льготы в вопросе налога на землю и платы за воду.

Впереди сезон заготовки винограда, но глава Минсельхоза пока не спешит делать прогнозы относительно ожидающегося урожая.

По словам Аракеляна, заготовители пока полностью не погасили долги за предыдущие годы. В общей сложности, долги составляют 154 млн драмов.

Отметим также, что, по данным статистики, в мае показатели в сфере сельского хозяйства упали на 3,5%. Какие показатели будут до конца года, министр прогнозировать не хочет. В любом случае, согласно программе правительства, во вверенной ему сфере 2017 год нужно завершить с ростом на уровне 3,6%.

