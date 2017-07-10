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Культура

В Ереване открылся ежегодный кинофестиваль «Золотой абрикос»

(архивная фотография)

Накануне в столице Армении Ереване стартовал XIV Международный кинофестиваль «Золотой абрикос».

Традиционно старт фестивалю был дан церемонией освящения абрикосов в церкви Святой Анны.

В этом году в конкурсных программах фестиваля 47 фильмов. В рамках четырех внеконкурсных программ фестиваля будет показано более 70 фильмов армянских и зарубежных кинорежиссеров, среди которых фильмы-лауреаты Каннского, Берлинского и Венецианского кинофестивалей.

Кинофестиваль в Ереване продлится до 16 июля.

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