В Ереване открылся ежегодный кинофестиваль «Золотой абрикос»

Накануне в столице Армении Ереване стартовал XIV Международный кинофестиваль «Золотой абрикос».

Традиционно старт фестивалю был дан церемонией освящения абрикосов в церкви Святой Анны.

В этом году в конкурсных программах фестиваля 47 фильмов. В рамках четырех внеконкурсных программ фестиваля будет показано более 70 фильмов армянских и зарубежных кинорежиссеров, среди которых фильмы-лауреаты Каннского, Берлинского и Венецианского кинофестивалей.

Кинофестиваль в Ереване продлится до 16 июля.