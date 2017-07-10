«Куанш, генпрокурор»: Парламент продолжает обсуждение деятельности прокуратуры за 2016 год

Национальное собрание Армении сегодня на внеочередной сессии продолжило обсуждать доклад о деятельности Генеральной прокуратуры за 2016 год.

В работе сессии приняли участие 75 депутатов.

Пользуясь карточной терминологией, руководитель фракции «Елк» («Выход») Никол Пашинян сказал, что по четырем эпизодам объявляет генеральному прокурору куанш.

«Мое выступление имеет заглавие. Оно озаглавлено так: «Куанш, генпрокурор». Куанш – это термин, который используется в карточной игре «блот» для того, чтобы поставить под сомнение то, что говорит соперник. И сегодня по четырем эпизодам я объявляю куанш генеральному прокурору», - заявил Никол Пашинян.