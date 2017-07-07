По данным ЕАЭС, объемы торговли Армении с другими членами союза снизились

Объемы торговли Армении с другими членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вновь снизились. Примечательно то, что это снижение, зафиксированное впервые с января 2016 года, не отражено в официальной статистке Армении.

Согласно последним данным, опубликованным на официальном сайте руководящего органа ЕАЭС – Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в апреле этого года, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, торговля Армении с другими странами-членами ЕАЭС сократилась на 3,8%, составив 31,9 млн долларов.

Министр по основным направлениям интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая, которая вчера в Ереване принимала участие в дискуссии на тему «Два года Армении в ЕАЭС: первые результаты», признается: «Это не критическое снижение. Скажу, что я несу ответственность также за статистику, и вы можете видеть, что у нас статистика иногда корректируется. Это нормально. Сейчас мы внимательно изучаем, в чем причина снижения. Возможно, это результат некой статистической ошибки».

Официальная статистика Армении представляет совершенно другие показатели. По данным Национальной статистической службы РА, в апреле 2017 года торговля Армении со странами ЕАЭС достигла 116,9 млн долларов или выросла на 5,2% по сравнению с показателями апреля 2016 года.

Министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян также не был осведомлен об отмеченном на сайте ЕЭК снижении. В имеющихся у него в папке документах также были лишь показатели, свидетельствующие о росте.

«Я продолжаю утверждать, что если бы мы не вступили в ЕАЭС, то возникли бы более серьезные экономические проблемы. Что касается первых месяцев этого года, то я могу с уверенностью сказать, что по данным за пять месяцев экспорт из Армении на рынок ЕАЭС вырос еще на 25% в дополнение к росту на 51% в прошлом году», - сказал Сурен Караян.

Между тем, при рассмотрении данных, представленных в предыдущие годы, становится ясно, что даже в случае роста объемы торговли Армении с другими странами-членами ЕАЭС еще не достигли даже уровня 2013 года. По данным НСС, в 2016 году торговля Армении со странами-членами ЕАЭС составила 1 млрд 401 млн долларов, в 2013 году этот показатель составил 1 млрд 417 млн долларов, а в 2014 году - 1 млрд 479 млн долларов.