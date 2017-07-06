Министр прогнозирует на ближайшие 3 года экономический рост на уровне 5,7% «благодаря агрессивным усилиям»

Правительство Армении прогнозирует на ближайшие три года экономический рост на уровне от 4,7 до 5,7%. Сегодня на заседании кабмина об этом заявил министр финансов Вардан Арамян.

Премьер-министр Карен Карапетян, правительство во главе с которым в начале следующего года, после истечения срока президентских полномочий Сержа Саргсяна, должно уйти в отставку, представил сегодня то, каким образом правительство намерено обеспечить запланированный экономический рост в 2018-2020 годах.

«Мы планируем довольно амбициозный рост собственных доходов, а также очень жесткое управление стабильными расходами. Сэкономленные средства будут направлены на обеспечение экономического роста»,- сказал премьер- министр.

«Мы устанавливаем довольно труднодостижимые планки по части соотношения налоги/ВВП, по части внешнего долга, дефицита бюджета, и это потребует от всех нас максимально скоординированной работы», - на сегодняшнем заседании правительства заявил Карапетян.

После зафиксированного в прошлом году экономического роста на уровне 0,2% правительство в бюджете этого года запланировало экономический рост на уровне 3,2%. Примечательно, что в отличие от Минфина у Центрального банка более скромные ожидания экономического роста на ближайшие три года.

На вопрос премьера касательно этой разницы в прогнозах министр финансов ответил: «Мы планируем более высокие темпы экономического роста. По прогнозу Центрального банка, в ближайшие три года потенциал будет составлять от 3,2 до 4,5%. По той программе среднесрочных расходов, которую мы представляем на будущие годы, мы прогнозируем экономический рост на уровне от 4,7 до 5,7%. Основное отличие заключается в том, что по части спроса и инвестиций ЦБ планирует более скромный рост, а мы планируем сравнительно более агрессивные усилия».

По оценке экономического обозревателя Айка Геворкяна, прогнозы армянских правительств, особенно касающиеся показателей в последующие три года, никогда не осуществлялись. Геворкян также не видит предпосылок для улучшения экономических показателей, поскольку они обусловлены «в основном внешними факторами».

«Если мы посмотрим на годы, когда был зарегистрирован рост, то увидим, что в эти годы резко выросли трансферты, [на мировом рынке] резко выросла цена на медь. Всего лишь это. Составляющая деятельности правительства в этом росте близка к нулю», - сказал Геворкян.

По словам министра финансов, в ближайшие три года они будут пытаться сосредоточить средства в направлении капитальных расходов, что создаст основы для экономического развития. Вардан Арамян сегодня также выразил уверенность в том, что увеличение госдолга, который уже составляет 6 млрд долларов, неопасно, если средства направляются на достижение экономического роста, а не, к примеру, на повышение пенсий и зарплат.

Когда Карен Карапетян был еще только назначен премьер-министром, в качестве основного фактора развития экономики указывался не долг, а инвестиции, напомнил экономический обозреватель. «Причина заявлений о том, что мы снова будем брать в долг, но правильно использовать эти средства, состоит в том, что перспективы привлечения инвестиций уже несколько потускнели», - заметил Айк Геворкян.