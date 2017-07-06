Азербайджан готовит почву для крупномасштабных военных действий – Рустамян

Комиссия по внешним отношениям парламента Армении сегодня направила письмо Парламентской ассамблеи Евронеста и Комитету парламентского сотрудничества Армения-ЕС, призывая эти структуру «призвать к ответственности лиц, ответственных за предосудительные провокации со стороны режима Баку».

«Это не первый раз, когда власти Азербайджана пытаются использовать в качестве живого щита жителей приграничных районов для нанесения ракетных ударов по районам Арцаха (ред: Карабаха). Сейчас Баку пытается спекулировать жертвами среди гражданского населения для того, чтобы отвлечь внимание от зверств против гражданского населения, учиненных им во время агрессии против Карабаха в прошлом году, а также от грубых нарушений международного гуманитарного права», - говорится в письме председателя комиссии Армена Ашотяна.

Напомним, что вечером 4 июля Министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило о применении со стороны Азербайджана реактивных установок залпового огня ТР-107, а также об ответных действиях Армии обороны, в результате которых азербайджанская сторона понесла потери. Азербайджанские СМИ сообщили, что вследствие обстрела села Алханлу со стороны армянских сил погибли двое мирных жителей – 50-летняя женщина и двухлетний ребенок, еще одна женщина была ранена и доставлена в больницу.

Касаясь событий последних дней, руководитель парламентской фракции партии АРФ «Дашнакцутюн» Армен Рустамян в беседе с Радио Азатутюн подчеркнул, что Баку пытается подготовить почву для крупномасштабных военных действий.

«Азербайджану нужны такие жертвы, которые позволили бы ему сказать: 'Я получил право, и это – закрепленное на международном уровне право на защиту'. Чтобы если впоследствии будут крупномасштабные действия, для этого была подготовлена почва», - заявил Рустамян.

Руководитель парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян, однако, считает, что Азербайджан не будет прибегать к крупномасштабным военным действиям, поскольку, по его мнению, в Баку хорошо оценивают свои возможности и понимают, что в этой войне они потерпят поражение.

Что касается действий Азербайджана за последние несколько дней, то Багдасарян убежден, что таким образом Баку пытается отвлечь внимание общественности от внутренних проблем.