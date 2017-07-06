МИД РФ считает ответ Баку невнятным и неудовлетворительным: «Все это выглядит дико»

Сегодня Министерство иностранных дел РФ вновь обратилось к вопросу дискриминации в Азербайджане граждан России армянского происхождения, подтвердив решимость России в вопросе восстановления нарушенных прав своих граждан.

Накануне российское инфорационное магентство ТАСС со ссылкой на сообщение внешнеполитического ведомства страны сообщило, что Москва обеспокоена дискриминацией прибивающих в Азербайджан граждан России в связи с их национальной принадлежностью, на что из Баку ответили, что «Азербайджан вынужден применять соответствующие регуляции по отношению к ряду лиц».

В распространенном сегодня комментарии департамента информации и печати МИД России, в частности, говорится: «В связи с многочисленными вопросами СМИ о запрете на въезд в Азербайджан граждан России вынуждены констатировать, что приезжающие в эту страну российские граждане действительно дискриминируются по этническому признаку».

В заявлении также приводятся примеры подобного дискриминационного обращения: «С начала текущего года 25 гражданам Российской Федерации было отказано во въезде в Азербайджан. Как правило, они подвергались многочасовому задержанию в Бакинском аэропорту (в ряде случаев – без еды, воды и медицинской помощи, причем в одном случае речь шла о женщине с четырехлетним ребенком), а затем насильственно высылались за собственный счет. «Основанием» для подобных издевательств являлись армянские фамилии, имена или отчества наших граждан. Были, однако, и случаи, когда лиц с русскими фамилиями, именами и отчествами допрашивали на предмет выявления «армянских предков».

«Все это выглядит дико, не говоря уже о том, что имеет место прямое нарушение прав граждан России, противоречащее духу и букве российско-азербайджанского Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности от 3 июля 1997 г., межправительственного соглашения о безвизовых поездках граждан от 3 июля 1997 г., а также Декларации о дружбе и стратегическом партнерстве между Россией и Азербайджаном от 3 июля 2008 г.», - заявляет МИД РФ, добавляя, что российская сторона неоднократно, в том числе путем официальных нотных обращений посольства России в Баку и МИД России, «требовала прекратить эту возмутительную практику, провести разбирательство и дать надлежащую оценку поведению должностных лиц в международном аэропорту имени Гейдара Алиева».

МИД РФ также подчеркивает, что в направленных нотах российская сторона исходила, в том числе из того, что Азербайджан позиционирует себя образцом национальной и религиозной толерантности, мультикультурализма, а в последнее время также декларирует намерение наладить азербайджано-армянский общественный диалог.

«Тем не менее наши ожидания не оправдались, разбирательство указанных инцидентов не было проведено, а в ответной ноте МИД Азербайджана говорится, что «для предотвращения нежелательных эксцессов Азербайджан вынужден применять соответствующие регуляции по отношению к ряду лиц». Считаем этот ответ невнятным и неудовлетворительным. Он, к сожалению, показывает, что граждане России, прибывающие в Азербайджан, по-прежнему рискуют оказаться жертвами произвола», - говорится в комментарии МИД России.



Ведомство продолжает требовать прекращения возмутительной дискриминационной практики, несовместимой с дружественными отношениями между двумя странами и будет делать выводы из сложившейся ситуации.