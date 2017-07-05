Зурабян: «Мы должны понять, почему день принятия Конституции является праздником»

Сегодня в Армении отмечается День Конституции. С момента принятия, всего за два десятилетия, Основной закон страны уже дважды подвергался изменению – в период президентства Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

Заместитель председателя оппозиционной партии «Армянский национальный конгресс» (АНК), выступающей против последних конституционных изменений, утверждает, что власть в Армении стремится не соблюдать Конституцию, а любой ценой приспособить ее к собственным интересам.

«Прежде всего, скажу, что сегодня, тем не менее, праздник – день принятия Конституции, и мы должны понять, почему это так, почему день принятия Конституции является праздником, - в беседе с Радио Азатутюн заявил Левон Зурабян и пояснил: - Знаете, на это есть очень простой ответ: важность Конституции в жизни любой страны состоит в том, что Конституция раз и навсегда устанавливает правила политической игры - неизменные правила. Любая демократическая нация, выбрав какую-либо модель правления, ее больше не меняет, то есть модель правления сама по себе становится гарантией демократических процессов».

«К сожалению, у нас Конституция уже дважды подверглась изменению, один раз - в 2005 году, а второй раз - в 2015 году… Оставим в стороне то обстоятельство, что это изменение не имеет никакого отношения к воле народа Армении, но проблема заключается как раз в том, что вся суть Конституции именно в том, чтобы каждый президент не приходил и не перекраивал Конституцию по-своему для того, чтобы она обеспечивала возможность сохранения его власти», - подчеркнул Зурабян.

На вопрос, видит ли он сегодня, когда уже близок 2018 год, подтверждение тех опасений, которые в 2015 году высказывали представители АНК, Левон Зурабян ответил: «Конечно, мы очень хорошо понимали в 2015 году, что конституционные изменения и в теории являются неприемлемыми, так как изменяется модель правления, что, как я уже сказал, очень плохо, и на практике служат одной цели – увековечиванию власти Сержа Саргсяна и возглавляемой им Республиканской партии. Потому что если бы Конституция осталась прежней, Серж Саргсян был бы вынужден уступить свою власть другому лицу, пусть даже выборы вновь были бы сфальсифицированы, пусть даже был бы избран представитель Республиканской партии, но это была бы уже власть другого человека, то есть, хотя бы в этом смысле было бы какое-то изменение».