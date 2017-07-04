Гюль: «Я верил в решение проблем в регионе путем дипломатии и политики»

Бывший президент Турции Абдулла Гюль, в период президентства которого были подписаны армяно-турецкие протоколы, в интервью азербайджанскому информагентству АПА затронул темы армяно-турецких отношений и нагорно-карабахского конфликта.

Напомним два армяно-турецких протокола об установлении дипломатических связей и развитии двусторонних отношений были подписаны министрами иностранных дел двух стран Эдвардом Налбандяном и Ахметом Давутоглу 10 октября 2009 года в швейцарском городе Цюрих.

На предшествовавших этому напряженных переговорах и на самой церемонии подписания присутствовали госсекретарь США Хиллари Клинтон, комиссар Евросоюза по внешней политике и безопасности Хавьер Солана, главы МИД Франции и России Бернар Кушнер и Сергей Лавров.В дальнейшем стороны так и не ратифицировали эти протоколы.

В интервью АПА Гюль сказал, что верил в примирение. «Я больше верил в решение проблем в регионе не путем войны, а путем дипломатии и политики, так как примирение принесет пользу всем сторонам. Я работал во имя этого».

Экс-президент Турции также сказал, что Анкара «никогда не смиримся с оккупацией части земель Азербайджана». По словам Гюля, Турция и Азербайджан - «одна нация, два разных государства».

«Эта оккупация длится долгое время. Есть два пути решения – или война, или мир и дипломатия. Конечно же, для решения дипломатическим путем нужно вести переговоры, - сказал Гюль, при этом отметив: - К сожалению, крупные государства долгие годы не уделяли этой теме должного внимания. Я думаю, что этот вопрос не должен оставаться замороженным».

«Несомненно, нужно отдавать предпочтение решению дипломатическим путем. Потому что мы видим, к чему приводят войны. Для меня первостепенным является прекращение этой оккупации, которую осудила ООН. Я делал все, чтобы не допустить сохранения этой проблемы в замороженном состоянии. К сожалению, это не удалось», - в интервью азербайджанскому информагентству заявил экс-президент Турции.