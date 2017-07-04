Серж Саргсян поздравил Дональда Трампа по случаю Дня независимости США
Президент Армении Серж Саргсян по случаю Дня независимости Соединенных Штатов Америки сегодня направил поздравительное послание президенту США Дональду Трампу.
«2017 год в наших двусторонних отношениях знаменуется 25-летием установления дипломатических отношений между Арменией и США. Сегодня мы можем однозначно констатировать, что за прошедший период нам удалось построить тесные, прочные партнерские и дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и доверии.
С радостью отмечаю, что наш политический диалог носит динамичный характер, способствуя расширению взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. В вопросе укрепления армяно-американских отношений, безусловно, велика также роль армянской общины США.
Высоко оцениваю вклад Соединенных Штатов в экономическое развитие Армении, проведение реформ в различных сферах, укрепление демократии и становление гражданского общества, нацеленный на укрепление нашей государственности.
Не могу не отметить важность вклада США как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ в дело установления мира на Южном Кавказе. Убежден, что активная вовлеченность США совместно с другими странами-сопредседателями МГ ОБСЕ – Россией и Францией – приведет к желаемому результату в процессе карабахского урегулирования – мирному и долгосрочному урегулированию проблемы.
Уважаемый господин Президент, еще раз поздравляю Вас с национальным праздником, выражая надежду, что благодаря совместным последовательным усилиям мы обогатим армяно-американскую повестку новыми, представляющими обоюдный интерес инициативами и программами», – говорится в поздравительном послании президента Армении Сержа Саргсяна, распространенном пресс-службой главы армянского государства.
По случаю Дня независимости США Серж Саргсян сегодня также посетил посольство США в Армении, поздравил посла Ричарда Миллза, сотрудников посольства и в их лице весь дружественный народ Соединенных Штатов, пожелал благополучия и продолжительного развития.
«Президент Саргсян и посол Миллз во дворе американского посольства посадили абрикосовое дерево. Посол США поблагодарил президента РА за посещение и поздравление, отметив, что рад и горд вместе с президентом Армении сажать прекрасное абрикосовое дерево во дворе посольства США – в знак 241-й годовщины независимости США и 25-летнего юбилея установления армяно-американских дипломатических отношений.
«США высоко ценят многолетнее партнерство и искреннюю дружбу с Арменией, в течение 25 лет мы вместе строили крепкие связи – дипломатические, военные, коммерческие, в сфере развития и между нашими народами. Устремляя взгляд в будущее, надеемся, что наши отношения укрепятся и далее, мы сумеем более углубить, в частности, наши торговые и инвестиционные связи – в интересах наших стран», – сказал посол Миллз.
Серж Саргсян также высоко оценил тесное сотрудничество и уровень двусторонних межгосударственных отношений с США с тех пор, как Армения обрела независимость. Он подчеркнул, что в быстро изменяющемся и полном вызовов мире Армения считает важным продолжение диалога с США во всех представляющих обоюдный интерес сферах. Собеседники подробно обсудили в частности углубление торгово-экономических связей, затронув существующий потенциал, проведенные до сих пор в этом направлении работы и перспективы развития», - отмечается в официальном сообщении.
На встрече президент Саргсян поблагодарил США за оказываемое Армении за эти годы содействие, в том числе и содействие в организации парламентских выборов в апреле этого года.
Ваше мнение
Показать комментарии