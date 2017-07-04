Обзор прессы за 4 июля

В беседе с корреспондентом газеты «168 жам» старший советник компании CM & Partners, живущий в Бостоне Артур Мартиросян отметил, что соглашение между Арменией и Европейским союзом ничем не противоречит российским интересам. «Поэтому любой камень, брошенный со стороны России, будет работать в направлении усиления антироссийских настроений», - отметил Мартиросян.

Газета «Айкакан жаманак» пишет: «В мае этого года в Армении зарегистрировано резкое падение цен на недвижимость. По крайней мере, такие официальные данные были опубликованы Национальной статистической службой со ссылкой на Государственный комитет по недвижимости. Вообще падение цен на недвижимость содержит в себе существенные риски. Речь прежде всего идет о недвижимости, заложенной в банках. Если недвижимость существенно дешевеет, возникают риски для всей банковской системы, что будет иметь цепную реакцию для всей экономики».

Газета «Жоговурд» пишет: «В своей программе правительство пообещало в ближайшие пять лет добиться повышения размера номинальной минимальной заработной платы на 25%, а также добиться снижения уровня бедности на 12 процентных пункта. Но нет никакой гарантии, что это станет реальностью. Вообще опыт предыдущих правительств показывает, что программы остаются на бумаге. Следовательно, такая же судьба ждет и нынешнюю программу».