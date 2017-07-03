ТИ: В формировании результатов выборов в НС ключевую роль сыграла избирательная взятка

Антикоррупционный центр «Транспаренси интернешнл» (ТИ) в опубликованном сегодня докладе утверждает, что в формировании результатов прошедших 2 апреля парламентских выборов ключевую роль сыграла раздававшаяся избирательная взятка.

Подведя итоги наблюдений в предвыборный период, специалисты антикоррупционного центра зафиксировали 90 случаев раздачи взятки.

Руководитель программ центра Варужан Октанян сказал, что случаи раздачи взятки были зарегистрированы со стороны почти всех политических сил. «Конкретных цифр здесь я не привел, но основная часть была со стороны Республиканской партии, блока «Царукян», «Армянского возрождения», в некоторых случаях АРФ «Дашнакцутюн». Пара случаев, как говорили наши наблюдатели, - со стороны блока «Оганян-Раффи-Осканян», АНК и др… Но когда мы смотрим на масштабы, конечно, в основном это была Республиканская партия», - сказал Октанян.

Он подчеркнул, что злоупотребление административным ресурсом на этих выборах также играло заметную роль. Наблюдатели центра в рабочие часы в избирательных штабах видели государственных и общественных служащих. Помимо Республиканской партии подобным образом действий отличились также блок «Царукян» и АРФ «Дашнакцутюн».

По его словам, случаи злоупотребления административным ресурсом со стороны блока «Царукян» наблюдались, к примеру, в городах Арташат и Ехегнадзор, а со стороны «Дашнакцутюн» - в Шарикской (г.Гюмри) и Арагацотнской (г.Аштарак) областях, где губернаторами являются представители «Дашнакцутюн».

Согласно докладу, также оказывалось давление на сотрудников детских садов, школ и медицинских учреждений. Проведя наблюдения в 13 городах, специалисты ТИ пришли к выводу, что эти люди принимали активное участие в предвыборных процессах.

Варужан Октанян, напомнив о разоблачениях инициативы «Гражданин наблюдатель», сказал, что это одно из самых распространенных нарушений. «Зафиксировано 53 случая участия в работах штабов или в мероприятиях. Скажем, есть 36 случаев, когда было зафиксировано, что начальник заставил их принять участие в работах штабов или посетить мероприятие. Либо были случаи, когда заставили голосовать», - сказал он.

Также были зафиксированы случаи составления списков, сбора паспортов и, конечно, работ по асфальтированию и благоустройству дворов. Говорить о нарушениях на выборах на конкретных примерах Варужан Октанян на этот раз не захотел, отметив, что в предвыборный период он два раза представлял зафиксированные случаи нарушений, однако это не дало результата.

По его словам, правоохранительные органы молчали также в случаях, содержащих явные нарушения. «Я не думаю, что это, как мы увидели из работы правоохранительных органов и прокуратуры, действительно приведет к каким-то серьезным результатам», - отметил Октанян.

По словам Октаняна, в злоупотреблении административным ресурсом со стороны власти виноваты также оппозиционные силы. В Армении нет многопартийной системы, оппозиция слабая и по своему стилю работы, и финансово. «Деньги играют очень важную роль в политике. Конечно, я не хочу этим сказать, что они слабы только по причине отсутствия денег. Но финансовые проблемы есть, и здесь, на мой взгляд, главным становится то, что нужно сделать, исходя из этих данных, чтобы они могли, усилившись, не допустить злоупотребления административным ресурсом. Но ожидать, что при таких слабых оппозиционных партиях не будет злоупотребления административным ресурсом, значит, надеяться, что в один прекрасный день добрый царь станет править этой страной и скажет – все, мы больше не злоупотребляем административным ресурсом. Я в это не верю», - сказал он.

Варужан Октанян призывает оппозицию быть активной и начать готовиться к выборам 2022 года уже сегодня.

