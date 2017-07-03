То, о чем заявлял президент, остается в силе - Самвел Фарманян

То, о чем заявлял президент, остается в силе. Об этом в эфире воскресной аналитической программы Азатутюн ТВ заявил депутат от правящей Республиканской партии Армении Самвел Фарманян.

Тем не менее, Фарманян заявил, что невозможно почти за год до процесса заявлять, кто будет кандидатом на должность премьер-министра.

«Здесь вопрос не в личностях. Сейчас правительство работает. Если оно, дай Бог, покажет очень хорошие результаты, естественно, оценка общества и политической силы, сформировавшей это правительство, будет на одной рейтинговой шкале. Не дай Бог, если будет не так, то логично, что оценка будет на другой шкале. Следовательно, как вы себе представляете, чтобы в какой-либо стране почти за год до процесса делались такие заявления? Прежде всего, это не представляется возможным, потому что нет такого вопроса на повестке дня, и этот вопрос не обсуждался. Я понимаю, что такие вопросы очень интересны, есть определенная интрига, все это очень понятно, но есть также и логика и хронология политических развитий», - заявил Фарманян.

Корреспондент Радио Азатутюн поинтересовался у Фарманяна, имел ли он в виду то, что один человек не может более двух сроков руководить страной, когда говорил, что заявление президента Сержа Саргсяна остается в силе. Депутат от правящей партии ответил: «Да, да».

На замечание корреспондента Радио Азатутюн, что это подразумевает, что он не может стать премьер-министром, потому что, по сути, с 2018 года страной будет управлять премьер, Самвел Фарманян ответил так: «Поживем, увидим. Потому что партия не обсуждала подобный вопрос. Какая будет ситуация в апреле 2018 года. Вот если Вы или кто-либо из наших уважаемых коллег или экспертов со 100-процентной ясностью описал бы ситуацию, которая будет в апреле 2018 года, если бы создал машину времени, то, возможно, было бы возможно обсудить этот вопрос и принять решение. Но я уверяю вас, что сейчас это невозможно вне зависимости от воли кого-либо. Другое дело, что каждый из нас может иметь заранее начерченные или предпочтительные варианты развития. Но с точки зрения реальной политики, Вы знаете, что решения принимаются в данный момент, в данной ситуации, исходя из данной реальности».

Напомним, что до проведения конституционных изменений в апреле 2014 года президент Серж Саргсян заявил, что после окончания своих полномочий в 2018 году не будет претендовать на пост главы государства, в том числе и на должность премьер-министра. Тем не менее, оппозиция в Армении сегодня уверена, что Серж Саргсян делает все для того, чтобы продлить свое правление.

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