Глава МИД Армении: Без участия Карабаха ни одно соглашение подписано не будет

В июле может состояться встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Об этом сегодня в парламенте, отвечая на вопрос Радио Азатутюн, сообщил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

Налбандян сегодня в Национальном собрании участвовал в обсуждении отчета об исполнении госбюджета на 2016 год.

Напомнив, что в период нахождения у власти правящей Республиканской партии Армении (РПА) Нагорный Карабах был выведен из переговорного процесса, член фракции блока «Царукян» Арарат Зурабян поинтересовался у главы МИД, прилагаются ли усилия для того, чтобы вновь сделать Карабах стороной переговоров.

Эдвард Налбандян отметил, что во всех согласованных в ходе переговоров документах отмечено, что не может быть окончательного соглашения без участия Карабаха.

«Со всей ответственностью заявляю, что во всех рабочих документах, которые хранятся в главном офисе ОБСЕ в Вене, во всем, что было предложено сопредседателями и что было согласовано и включено в эти документы, указывается, что представители Нагорного Карабаха должны участвовать в разработке мирного договора и в переговорах вокруг него наряду с Арменией, Азербайджаном и при посредничестве трех стран-сопредседателей.

«Это четко зафиксировано, без этого ни один договор не будет заключен, невозможно без Карабаха прийти к какому-либо соглашению», - сказал Налбандян, добавив, что эти хранящиеся в Вене и пока считающиеся секретными документы в один прекрасный день будут опубликованы.

Председатель комиссии по внешним отношениям Национального собрания РА, заместитель председателя РПА Армен Ашотян ответил на намек Арарата Зурабяна относительно Республиканской партии: «РПА напрямую несет ответственность за переговоры с 2008 года. Думаю, как знатоки вопроса, мы очень хорошо поняли друг друга».

А секретарь фракции «Царукян» Ваге Энфиаджян задал министру иностранных дел следующий вопрос: в особенности после апрельских событий прошлого года насколько эффективно работали около 60 представительств Армении в различных странах и международных организациях. В ответ Эдвард Налбандян заверил, что посольства и представители Армении работают эффективно.

«Вы считаете, что то, что имело место после апрельских событий, взялось из воздуха? Решения принятые на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге, были полностью созвучны сказанному президентом Армении еще до принятия этих решений. Думаете это берется из воздуха? Нет, это результат соответствующей работы», - сказал Налбандян.