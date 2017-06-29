Глава Минсельхоза: В случае отчуждения земельных участков «ничего несправедливого не будет»

В настоящее время правительство разрабатывает законопроект, который будет регулировать механизмы отчуждения земельных участков, принадлежащих лицам, отказавшимся от гражданства Армении. На встрече с главами общин Ширакской области об этом заявил министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян, заверив, что ничего несправедливого в этом не будет.

«В любом случае, на мой взгляд, мы должны рассматривать все, исходя из интересов фермеров, интересов развития страны, а также интересов собственников, чтобы ничьи права не нарушались. Конечно, неиспользование земель - это препятствие. Есть несколько причин неиспользования: возможно, нет условий, участки неорошаемые, нет инфраструктуры и т.д. Однако бывают случаи, когда все есть, но земельный участок не используется. Я считаю, что в этом случае это было бы справедливо. Если есть условия, почему бы не использовать или не сдать в аренду? Мы больше не можем игнорировать этот вопрос, нужно обязательно его решить, и если нужно изменить закон, то сделаем это и примем меры», - сказал министр.

В селах год от года увеличиваются площади необрабатываемых земель, даже в орошаемых и обеспечивающих высокую урожайность местностях. Многие владельцы земель эмигрировали. Значительная часть из них получила гражданство других стран, сохранив при этом право собственности на земельные участки.

На встрече с министром сельского хозяйства вопрос необрабатываемых земель поднял глава села Азатан Вардан Икиликян. Только в общине Азатан не обрабатывается уже 200 гектаров земли, которые не подлежат аренде. Глава села предложил предоставить сельским администрациям право временно распоряжаться этими территориями, чтобы они обрабатывались и обеспечивали доход для общин.

Из-за эмиграции с этими проблемами столкнулись почти все общины области. Закон в подобных случаях предусматривает лишь одно решение, которое, однако, главы сел не применяют, не желая «становиться плохими» и портить отношения с жителями общины.

«Правда, 102-я статья Земельного кодекса предусматривает, что в случае нецелевого использования земель они подлежат отчуждению, но никто из наших коллег не пойдет на этот шаг, потому что мы не станем лишать потомков кого-либо собственности на землю», - сказал глава села Азатан.

Есть также отсутствующие годами владельцы земель. В их случае главам сел предлагается обратиться в суд и признать владельца безвестно отсутствующим.