В Армении выбрасывающих мусор в неположенных местах будут штрафовать

На территории Армении закрыты 1480 свалок, санитарные работы в 126 общинах поручены 39 частным компаниям. Сегодня об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр страны Карен Карапетян, говоря о программе «Чистая Армения».

Карапетян, в частности, поручил министру территориального управления и развития Давиду Локяну и местным губернаторам в двухмесячный срок представить в администрацию правительства законодательный пакет о регулировании и ответственности в сфере уборки мусора и санитарных работ.

В частности, премьиер поручил, чтобы к 30 декабрю были предприняты меры по сокращению вдвое числа свалок, которых на территории республики сейчас насчитывается 549, а также представить концепцию управления твердыми бытовыми отходами в Ширакской, Лорийской и Сюникской областях.

Премьер-министр затем поинтересовался у Давида Локяна, когда будет готова законодательная инициатива, которая предусматривает штрафы по отношению к нарушителям, выбрасывающим мусор в неположенный местах. Локян ответил, что такой пакет будет представлен на утверждение в правительство самое позднее в первой декаде августа, а в начале сентября он уже войдет в Национальное собрание.

Министерство территориального управления признано уполномоченным государственным органом по вопросу уборки мусора и санитарных работ.