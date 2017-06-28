Обзор прессы за 28 июня

Газета «Айкакан жаманак» пишет: «Глава Комиссии по защите экономической конкуренции Армении Артак Шабоян, отвечая на вопросы журналистов, накануне заявил, что на рынке имеющих доминантное положение компаний никаких ограничений на ввоз нет: кто что хочет, может импортировать. Но Шабоян не знает, сколько человек сегодня ввозят сахар в Армению, но знает, что их много. На вопрос о том, почему же тогда цена на сахар в Армении не падает, Шабоян ответил, что это зависит от нескольких факторов». Издание пишет, что за последние 5 месяцев мировые цены на сахарное сырье резко упали, в то время как в Армении цены на сахар стабильно растут. А главу комиссии не интересует, почему в России цены на сахар в супермаркетах составляют в драмах 320 драмов за килограмм и никому не приходит в голову завозить его в Армению, где нет ограничений на ввоз, и где килограмм сахара стоит 400-405 драмов?»

Редактор газеты «Аравот» пишет: «По случаю столетия Первой Республики на площади Республики хотят поставить памятник одному из тех, кто создавал эту республику, - Араму Манукяну. Не может не быть оговорок в отношении политического или государственного деятеля какой-либо страны. Вы спросите, а почему ставили памятники Джорджу Вашингтону, Уинстону Черчиллю или генералу де Голлю. Дело в том, что в данном случае речь идет о состоявшихся государствах, где национальный интерес сформирован на общественном уровне. И потом, не так, чтобы, скажем, памятник Вашингтону сняли, потому что выяснилось, что он плохой, а на его место поставили памятник Франклину Рузвельту. Замена одного символа другим является признаком незрелой государственности. Пусть в нашем обществе укоренится государственное мышление. И только в этом случае общество решит, какой символ ему нужен».