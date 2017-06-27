В Иджеване состоялось общественное обсуждение по проблемам армии

Во время состоявшегося вчера в областном центре Тавушской области общественного обсуждения, посвященного проблемам армии, призывники, их родители и другие заинтересованные лица высказали ряд озабоченностей, в частности, отметив, что в сфере обороны существует проблема прозрачности, что снижает общественное доверие к армии.

Некоторые участники подчеркнули, что до призыва в армию молодые люди часто не проходят надлежащий медицинский осмотр. Говорили также о «привилегированных армейцах», «недостойных медалистах» и неравных условиях в армии для детей из богатых и бедных семей. Во время групповых дискуссий, организованных за отдельными столами, один из участников сказал, что 15-дневный отпуск, предусмотренный для военнослужащих-контрактников, иногда не предоставляется. Он также отметил, что знает примеры, когда военнослужащие в дни отпуска работали без дополнительной платы.

Председатель Тавушского областного отделения Союза писателей Армении Самвел Бегларян сказал: «К сожалению, есть вызывающий довольно серьезную озабоченность водораздел между армией и народом. У армии все еще есть теневые стороны, замечено, что сегодня в армии служат только дети из бедных семей, за спиной у которых никого нет».

Артур Аргамян родом из села Кохб Тавушской области. Через неделю он будет призван в армию. Артур говорит, что будет рад видеть армию более развитой, но не собирается связывать свое будущее с армией. Он будет поступать в театральный институт. Ереванец Айк также этим летом будет призван в армию, но пока он не смог пройти медосмотр. По его словам, в поликлиниках длинные очереди, 4 дня он пытался и не смог пройти ЭКГ. «Некоторые люди по закону должны работать до 6 часов вечера, но в 1 час дня они уже не на месте», - сказал он.

Организаторы общественных обсуждений - представители Международного центра человеческого развития и Министерства обороны, пообещали представить все поднятые проблемы законодателям с целью их учета при утверждении программ реформирования армии.

«С одной стороны, конечно, есть недоверие к государственной системе в ходе призыва, но, с другой стороны, есть ожидания позитивных изменений, которых мы попытаемся каким-то образом провести», - сказал политолог Грант Мелик-Шахназарян.

Президент Международного центра человеческого развития Теван Погосян добавил: «Я надеюсь, что разработчики закона обязательно учтут это и представят в законе соответствующие изменения».

Министр обороны Виген Саргсян спустя короткое время после вступления в эту должность заявил о намерении реализовать две комплексные программы реформирования армии - «Честь имею» и «Это я». Эти программы были неоднозначно восприняты общественностью. Согласно первой предложенной министром программе, в частности, обучающиеся в вузах молодые люди могут получить право на отсрочку от службы в армии, но до окончания вуза обязаны один день в неделю проходить курс военной подготовки. Согласно программе, молодые люди параллельно с получением степени бакалавра получат также воинское звание лейтенанта.

По второй программе новобранцам предлагается альтернативная служба сроком на 3 года, в ходе которой две недели каждого месяца они должны проводить на передовой, одну неделю - в воинской части и одну неделю – дома. После завершения 3-летней службы они могут получить также около 5 млн драмов на покупку квартиры только по ипотечному кредиту, основание небольшой сельскохозяйственной фермы или компенсацию оплаты за обучение.

Большинство участников проведенного в Иджеване обсуждения приветствовали эти программы, хотя были и другие мнения.

Ответственные за сферу обороны выдвигают также варианты профессиональной армии и швейцарской модели военной службы. В случае последней призывник может отложить службу при условии выплаты штрафа в определенном размере за каждый год. Некоторые из участников общественного обсуждения согласны на этот вариант, а другие считают, что он подходит для богатой Швейцарии, а не для бедной Армении.

В ближайшие дни аналогичные обсуждения запланированы также в Ереване, Гюмри, Ванадзоре, Ехегнадзоре и Капане.