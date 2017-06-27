Отчаявшиеся работники «Ванадзор-Химпрома» заблокировали вход в предприятие

Бывшие работники принадлежащей предприятию «Ванадзор-Химпром» теплоэлектростанции сегодня с утра заблокировали вход на химзавод, угрожая нести там круглосуточное дежурство, если вопрос задолженности по зарплатам не будет решен.

Ранее, на протяжении 12 дней бывшие сотрудники предприятия блокировали только вход на ТЭС, но, видя, что их проблема не решается, решили проводить акцию протеста возле головного предприятия.

Накануне директор завода «Ванадзор-Химпром» Александр Снегирев встретился с протестующими возле ТЭС, призвав их обеспечить свободный доступ к предприятию грузовикам. Однако он услышал отрицательный ответ. Сегодня Снегирев категорически отказался отвечать на вопросы Радио Азатутюн, лишь сказав, что бывшие работники ТЭС его оскорбили, и что сейчас он не собирается предпринимать каких-либо шагов, чтобы помочь им. Те, кто вышли на акцию протеста, настаивают, однако, что это их право требовать выплаты зарплаты. Между тем, Снегирев угрожает, что «если так продолжится», он обратится в полицию.

Уже шесть лет работники «Ванадзор-Химпрома» борются за зарплату за несколько месяцев, которую они заработали в промежутке между 2011-2012 годами. Завод должен 153 сотрудникам сумму в около 130 миллионов драмов (около 270 тыс. долларов). Обанкротившееся предприятие имеет много других долгов. Протестующие, которые подали на компании в суд и выиграли дело, не уверены, что их очередь придет скоро. «Если ждать очереди, то придется ждать 50-60 лет, а самому молодому из нас сегодня 55».

После нескольких часов пикета протестующие все же разрешили находившемуся внутри грузовику выехать. Тем не менее, они подчеркнули, что на этот раз предупреждают, но в следующий раз, как и на территории ТЭС, у входа на химзавод также будут осуществлять круглосуточное наблюдение.