Доклад ООН: Население Армении уменьшится

Согласно опубликованному 21 июня докладу ООН, к 2050 году численность населения Армении составит примерно 2 млн 700 тыс. человек. Согласно тому же докладу, к 2100 году численность населения Армении сократится еще больше, составив 1 млн 849 тыс. человек.

Прогнозы ООН, фактически, не совпадают с видением президента Армении Сержа Саргсяна. Выступая 18 мая в Национальном собрании, президент заявил, что к 2040 году численность населения страны должна составить около 4 млн человек.

Более того, официальные прогнозы также констатируют, что ожидания президента не реалистичны.

Начальник отдела демографии Министерства труда и социальных вопросов Армении Ваник Бабаджанян представляет оптимистический и пессимистический сценарии. По его словам, в худшем случае, когда параллельно с ростом бедности и эмиграции также снизятся показатели экономического развития, к 2050 году в Армении будут проживать 2 млн 300 тыс. человек. А в лучшем случае численность населения страны либо незначительно вырастет, «скажем, до 3 млн 22 тыс.», либо всего лишь сохранится на сегодняшнем уровне.

По данным Национальной статистической службы Армении, опубликованным в начале этого года, в настоящее время в Армении проживают 2 млн 986 тыс. 151 человек. Возможно ли, что к 2040 году в Армении будут проживать 4 млн человек? На этот вопрос Ваник Бабаджанян ответил так: «Подобный сценарий возможен в случае обеспечения определенных миграционных притоков».

Член парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Хосров Арутюнян ставит под сомнение прогноз ООН, считая видение президента Сержа Саргсяна реалистичным. Республиканец ожидает экономического роста и иммиграции: «Эти данные [ООН] для меня абсолютно не являются ориентирами, непонятно, какой методологией они руководствовались. А сказанное Сержем Саргсяном – это видение, пожелание, к которому нужно стремиться».

По данным Нацстатслужбы Армении, за последние 10 лет население страны сократилось более чем на 131 тыс. человек, а за последние 20 лет - примерно на 260 тыс. человек.