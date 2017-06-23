Министр заверяет, что примерно 37-40% обещанного объема инвестиций уже реализовано

Министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян заверяет, что «примерно 37-40%» обещанного премьер-министром в ходе предвыборной кампании объема инвестиций в размере 850 млн долларов уже реализовано, при этом, однако, не раскрывая названий конкретных компаний.

«Названия - это коммерческая тайна, мы не можем их раскрывать, - аргументировал министр и продолжил: - Могу обнародовать информацию о том, в каких сферах были сделаны эти инвестиции».

На днях во время обсуждения программы правительства в парламенте оппозиционный депутат Эдмон Марукян отметил, что говорящий о привлечении инвестиций в Армению глава правительства не совершил ни одного визита в европейские страны. «Пытались ли вы организовать такой визит? У Вас не получилось или Вы и не хотели организовывать такой визит и удовлетворились лишь совершением визитов в Кыргызстан, Туркменистан, Беларусь и Москву за 10-месячный период вашего премьерства? Это очень важное обстоятельство и очень тревожное. То есть, что делается для того, чтобы эти инвестиции сюда пришли, кто должен поехать и убедить этих людей, чтобы они вложили сюда эти инвестиции, кто этим будет заниматься?» - поинтересовался депутат.

Министр Караян, однако, уверен, что отсутствие рабочих визитов в Европу с точки зрения уровня сотрудничества еще ничего не означает: «Ведь мы уже осветили эту тему, провели множество встреч, много партнеров как раз из европейских стран посещают Армению. Несколько дней назад здесь были наши французские партнеры, они вложат инвестиции в сфере нашей легкой промышленности и будут спущены заказы. В понедельник прибудут наши партнеры из Дании… Так что, эти слухи являются необоснованными».