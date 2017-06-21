Министр культуры: Вину за срыв балета «Гаянэ» взял на себя один из заместителей директора Оперного театра

Вину за срыв балета «Гаянэ» взял на себя один из заместителей директора Оперного театра Нарек Антонян. Об этом в ходе «Фейсбуковской пресс-конференции» в эфире «Азатутюн ТВ» сообщил министр культуры Армен Амирян, назвав срыв балета «провокацией» и «позором».

Напомним, 8 июня в Национальном академическом театре оперы и балета имени Александра Спендиаряна в рамках 13-го международного конкурса им. Арама Хачатуряна должен был состояться показ балета великого армянского композитора «Гаянэ». Показ был юбилейным, посвязенным 75-летию создания балета, но представление не состоялось, так как музыканты оркестра его бойкотировали, отказавшись играть.

Амирян заявил, что виновные будут привлечены к ответственности.

«Мы не посылали извещения творческому коллективу, мы послали извещения 10 сотрудникам администрации, в том числе троим заместителям директора. После сбора объяснительных стало ясно, что один из получивших извещение заместителей директора, Нарек Антонян, написал заявление об увольнении, взяв вину за организацию срыва представления на себя. Те музыканты оркестра, которые не находились на месте, получили строгий выговор, лишились премии, а те, кто присутствовал, получили премию», – отметил министр,

По его словам, в театре установлены жесткие правила: все представления теперь начинаются не позднее 19:01, с максимальным опозданием в 1 минуту.

Амирян добавил, что провокаторы сказали балетной группе, что оркестр не будет играть, а оркестру сказали, что балетная группа не собирается танцевать.

На вопрос, что послужило причиной, министр ответил, что это была месть со стороны сотрудников администрации за увольнения.

Интервью полностью можно посмотреть здесь:

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