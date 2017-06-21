В парламенте обсуждают программу правительства

В парламенте Армении сегодня начались обсуждения программы правительства на 2017-2022 годы.

Накануне поздно вечером премьер-министр Армении Карен Карапетян представил подробности программы, написанной на более чем 100 страницах, руководящему составу и членам парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА).

После обсуждения в беседе с Радио Азатутюн глава парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян заявил, что премьер-министр обещает в ближайшие годы обеспечить ежегодный экономический рост в 5%.

«Довольно удачная программа, она существенно отличается от других программ своим стилем, подходами», - заявил Багдасарян.

Багдасарян также отметил, что, согласно программе, планируется рост минимальной заработной платы на 25%, снижение уровня бедности на 12 процентных пунктов.

Как отметил представитель РПА, на заседании премьер-министр Карен Карапетян заверил, что он со своей командой может воплотить программу в жизнь. Ваграм Багдасарян убежден, что программа реалистична и выполнима.

«В 2022 году Армения будет такой, какой представлена в этой программе», - заявил Багдасарян.

Представляя программу правительства сегодня в парламенте, премьер-министр Карен Карапетян охарактеризовал ее как «программу, которая меняет жизнь». Он подчеркнул, что правительство четко представляет свои задачи.