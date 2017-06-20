Ночь на передовой прошла спокойно – Сенор Асратян

Ситуация на линии соприкосновения между вооруженными силами Нагорного Карабаха и Азербайджана относительно спокойная. Об этом в беседе с Радио Азатутюн сказал пресс-секретарь Армии обороны Нагорного Карабаха Сенор Асатрян.

По его словам, ночь на передовой прошла спокойно.

Напомним, что в конце прошлой неделе в результате нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны погибли четверо армянских военнослужащих, еще трое получили ранения.

Отметим, что накануне сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали стороны снизить напряженность на линии соприкосновения.

«Сопредседатели призывают руководство Азербайджана принять меры во избежание дальнейшего обострения ситуации. Сопредседатели обращаются с таким же посланием к руководству Армении и де-факто властям Нагорного Карабаха. Сопредседатели призывают стороны принять меры, которые позволят снизить напряженность на линии соприкосновения и международной границе между Арменией и Азербайджаном», - в своем заявлении отметили посредники.