Обзор прессы за 20 июня

Газета «Жоговурд» пишет: «Очевидно, что стороны карабахского конфликта неискренни в своих заявлениях о компромиссном решении. Иначе они не пытались бы различными способами торпедировать мирный процесс, а действительно пошли бы на взаимные уступки. Более того, если бы Азербайджан был за возобновление политического диалога, то не провоцировал бы в последние дни приграничные инциденты, вследствие которых армянская сторона потеряла четверых военнослужащих. И в этом смысле не является совпадением то, что Минская группа уже в своем втором заявлении использует адресную критику в отношении Азербайджана за нарушения режима прекращения огня».

Комментируя новую программу правительства Армении, газета «168 жам» пишет: «Правительство обещает в 2017-2022 годах сократить уровень бедности на 12 процентных пункта, доведя его до 17,8%. То есть, если сегодня беден каждый третий житель республики, то через пять лет бедным будет каждый пятый. Это действительно довольно амбициозная задача. Трудно сказать, насколько правительство сможет выполнить свое обещание. Но фактом является то, что правительство не выполнило своего обещания по сокращению бедности, которое оно дало еще пять лет назад. Напомним, что в 2012 году, когда уровень бедности был 32,4%, правительство Тиграна Саргсяна обещало за пять лет снизить его на 8-10 процентных пункта».

Редактор газеты «Аравот» пишет: «В политике для достижения определенной цели можно объединиться даже с сатаной. Только надо быть уверенным в том, что ты обманешь сатану, а не он тебя. Эта мысль принадлежит выдающемуся немецкому философу и экономисту 19-го века Карлу Марксу. Сейчас у партии «Еркир цирани» пять мандатов в Совете старейшин Еревана. Партия правильно сделала, что приняла участие в выборах, правильно сделала, что не отказалась от мандатов, но если эта партия действительно хочет что-то изменить в армянской столице, то она обязательно должна сотрудничать с блоком «Елк» и правящей Республиканской партией Армении. В противном случае будут только скандалы, шум-гам с нулевым результатом. Те, кто за сотрудничество, не являются предателями в случае, если договоренности являются публичными и принципиальными. Честно говоря, я не уверен, что устраивать на каждом шагу скандалы отвечает интересам ереванцев».