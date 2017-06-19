Федерация борьбы Армении опротестовала решение о дисквалификации Артура Алексаняна

Федерация борьбы Армении обратилась в Международную федерацию борьбы, опротестовав принятое в Тбилиси решение о дисквалификации олимпийского чемпиона Артура Алексаняна.

Обращаясь к инциденту, произошедшему во время финального поединка на прошедшем в Тбилиси международном турнире, главный тренер сборной Армении по греко-римской борьбе Левон Джулфалакян рассказал, что в ходе поединка между Алексаняном и грузинским борцом среди армянских болельщиков возникло недовольство в связи с судейством и началась потасовка между ними и грузинскими болельщиками, были нападки даже на отца армянского борца.

По причине инцидента поединок был приостановлен, а когда страсти накалились, не остался равнодушным и сам Артур. «Артур Алексанян ушел с ковра и попросил болельщиков успокоиться, чтобы можно было продолжить поединок. Я и Арсен Бадалян сразу же подняли его на ковер, затем я встал рядом с Артуром Алексаняном, чтобы он не двигался с места. Артур вообще никого не касался и не оскорблял, не делал ничего некорректного. Все было в пределах допустимого», - рассказал главный тренер.

Джулфалакян также опроверг распространившиеся в СМИ слухи, а затем объяснил причины дисквалификации армянского борца: «Уход с ковра регистрируется как поражение, вернее - 2 очка и замечание. А главный инструктор соревнований со своей стороны также добавил нарушение правил и дисквалифицировал»&

Специалисты нашей сборной убеждены, что главный технический арбитр соревнований мог более мягко оценить шаг Артура. На вопрос, почему, зная об этих правилах, Алексанян ушел с ковра, Джулфалакян ответил: «Давайте подходить с человеческой точки зрения. Любой уважающий себя мужчина, какой нормальный человек может оставаться равнодушным, если видит, что разные люди со всех сторон хотят напасть на его отца. Но если бы Артур увидел, что его тренера, его отца бьют, и продолжал бы равнодушно стоять, я не стал бы уважать такого спортсмена».

Главный тренер сборной также убежден, что подобный инцидент не произошел бы, если бы в ходе поединка судьи выносили более справедливые решения и не присуждали явно побеждавшему Алексаняну низкие оценки. Этот пункт также был включен в письмо-жалобу, которая уже направлена президенту Международной федерации борьбы.

В Армении убеждены, что медаль нужно вернуть. «Судья вообще не имел права дисквалифицировать его с этого турнира и отнимать у него серебряную медаль, пусть уже и было поражение. Причем, Артура Алексаняна вызвали на церемонию награждения, он пришел, а затем сказали: нет, ты дисквалифицирован, тебя не награждают», - сказал пресс-секретарь Федерации борьбы Армении.

Письмо было отправлено в пятницу, и теперь Федерация ждет ответа. Джулфалакян также отметил, что эта дисквалификация в дальнейшем не помешает спортсмену из Гюмри продолжить спортивную карьеру. В августе мы его увидим на чемпионате мира.

Напомним, Алексанян на состоявшихся в прошлом году в Рио-де-Жанейро летних Олимпийских играх завоевал золотую медаль.