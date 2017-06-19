Высказанная послом ЕС мысль не касалась смены состава ЦИК - Мукучян

«Для меня непонятно, как можно действовать эффективно, но быть непонятым». Такое мнение в беседе с Радио Азатутюн высказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Армении Тигран Мукучян, комментируя слова главы делегации Европейского союза в Армении, посла Петра Свитальского, касающиеся ЦИК.

Напомним, что на состоявшейся 15 июня конференции по подведению итогов выборных процессов в Армении, организованной Советом Европы, посол Свитальксий заявил, что в состав занимающейся организацией выборов Центральной избирательной комиссии должны быть внесены изменения. По словам посла, необходимо включить в состав ЦИК представителей гражданского общества.

Представители правящей Республиканской партии Армении сразу отреагировали на данные высказывания посла ЕС. В частности, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов призвал Свитальского сохранять политкорректность и не вмешиваться в вопросы внутренней повестки дня Армении.

Между тем, глава ЦИК Тигран Мукучян считает, что на самом деле была высказана мысль о том, что ЦИК работал эффективно. «Это было также отмечено господином послом, но также было отмечено, что [работа ЦИК] не вызывает доверия. Если попытаться проанализировать эти две категории, то для меня непонятно, как можно работать эффективно, но быть непонятым, поскольку эффективность работы ЦИК подразумевает, что в соответствии со своими правами, по сути, ЦИК эффективно подготовил и организовал выборы. Естественно, если эта работа была осуществлена эффективно, то ее результат не мог вызвать вопроса недоверия. Кажется, мы говорим о двух разных терминах», - заявил Мукучян.

Отметим, что в ходе пресс-конференции на прошлой неделе посол ЕС высоко оценил работу ЦИК, однако отметил, что эта структура должна пользоваться высоким общественным доверием. «Мой совет армянам – подумайте, как сделать ЦИК заслуживающей доверие структурой. Если Центризбирком хочет, чтобы общество доверяло ему, то ему нужна вызывающее доверие структура», - заявил посол.

По словам Мукучяна, однако, мысль посла отнюдь не относилась к смене состава комиссии, а «касалась представления неких подходов по формированию комиссии». «В противном случае, непонятно, когда работа оценивается эффективно, но этому сопутствует другая категория, которая называется «недоверие», и обусловленная этим смена состава», - заявил председатель ЦИК Армении.