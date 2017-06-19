Правительство Армении одобрило пятилетнюю программу деятельности

Сегодня на внеочередном заседании правительство Армении одобрило программу деятельности на 2017-2022 годы.

Представляя программу, вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян отметил, что в основе программы заложены широкомасштабные реформы, которые позволят обеспечить стабильное развитие страны.

Программа основана на послании президента Армении, предвыборной программе Республиканской партии Армении и Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн», основах коалиционного соглашения, а также на «прогрессивных идеях, которые обсуждаются в обществе», сообщает пресс-служба правительства.

По словам Габриеляна, видение программы правительства основано на принципе построения безопасной, справедливой, свободной и умной Армении, в каждом разделе программы указаны проблемы, выявленные правительством за предыдущие девять месяцев работы, а также их предметные решения.

Они нацелены не только на продолжение осуществленных правительством за девять месяцев инициатив, но и на закладывание основ для долгосрочного развития с планированием предметных мероприятий, которые правительство намеревается реализовать в течение ближайших пяти лет в конкретно оговоренные сроки, отмечается в сообщении.

В документе также зафиксированы приоритеты и видение, которые правительство имеет в сфере внешней политики и безопасности, а именно - углубляющаяся связь между свободной и независимой Арменией и Карабахом, а также безопасность Армении в качестве гарантии экономического развития.

Программа состоит из четырех основных разделов: система государственного управления и правовая система, внешняя политика и оборона, экономический прогресс, социальная сфера. В каждом разделе отражены также перечни реформ, представленные ведомствами с конкретными сроками, которые в долгосрочном аспекте обеспечат развитие всей страны.

«Считаю, что программа ставит перед правительством довольно амбициозные задачи. Мы зафиксировали, какой цели хотим достичь и в экономике, и в вопросе безработицы, и минимальной зарплаты, и объемов экспорта, а также касательно соотношения налогов к ВВП», - отметил премьер-министр Карен Карапетян.

По словам премьера, по каждой отрасли четко сформулированы те действия, реформы и необходимые шаги, которые необходимо осуществить для достижения поставленных целей.

Программа правительства будет представлена в Национальное собрание.