Левон Аронян стал победителем Norway Chess 2017

Левон Аронян стал победителем завершившегося сегодня в норвежском Ставангере шахматного супертурнира Norway Chess 2017.

В последнем 9-ом туре супертурнира армянский гроссмейстер сыграл вничью с представляющем США Уэсли Сойем и, набрав 6 очков, на 1 очко опередил занявших второе место еще одного представителя СЩА Хикару Накамуру и россиянина Владимира Крамника.

Напомним, что в этом престижном турнире Левон Аронян одержал победу над нынешним чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, вице-чемпионом мира россиянином Сергеем Карякиным и бывшим чемпионом мира россиянином Владимиром Крамником. Остальные 6 партий Аронян завершил вничью.

Пятый турнир Norway Chess Classic-2017 прошел с 5-го по 17 июня. 10 сильнейших гроссмейстеров мира играли по круговой системе.

Благодаря победе в супертурнире Norway Chess рейтинг Ароняна повысился, составив 2808.



