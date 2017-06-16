Министр финансов считает «достижимой» задачу обеспечения экономического роста на уровне 5%

Министр финансов Вардан Арамян считает «достижимой» поставленную президентом страны задачу по обеспечению экономического роста на уровне 5%.

«Показатели довольно амбициозные. И мы не боимся ставить перед собой цель в виде более высоких показателей. При этом, я должен отметить, что это высокая планка, которую в своем выступлении президент поставил перед правительством, и мы обязаны ее достичь», - сегодня на встрече с журналистами сказал Арамян.

После зафиксированного в прошлом году экономического роста на уровне 0,2% правительство в бюджете этого года запланировало экономический рост на уровне 3,2%. Между тем, Всемирный банк, в этом году спрогнозировал для Армении более низкий рост экономики – всего 2,7%.

Министр финансов убежден, что показатели экономического роста улучшатся благодаря инвестициям, а также структурным реформам и экспорту. «Показатель экономического роста в 3,2% - это не наши амбиции. Чтобы мы могли легче решать социальные проблемы, мы должны стремиться к более высокому экономическому росту. Стремление означает усилия. Удастся или нет – покажет время», - отметил он.

Накануне после заседания руководящего органа правящей Республиканской партии Армении (РПА) пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов сказал, что правящая партия предложила правительству обеспечить 5-процентный годовой рост экономики, в ближайшие пять лет на 25% повысить размер минимальной заработной платы, снизить уровень безработицы до 12%, обратить особое внимание на реформы в антикоррупционной сфере, улучшить позиции Армении в международном докладе Doing Business, выведя страну на 25-е место.

На вопрос Радио Азатутюн, подаст ли он в отставку, если не сможет обеспечить показатели, поставленные правящей партией, Вардан Арамян не дал четкого ответа, сказав, что существует множество факторов, способных помешать улучшению экономических показателей. «Скажем, в 2013 году никто не мог спрогнозировать, что начнется война санкций между Россией и Западом. Но это произошло. От этого были экономические последствия? Да, конечно, были», - пояснил он.

Четыре года назад президент Серж Саргсян потребовал от правительства во главе с тогдашним премьер-министром Тиграном Саргсяном обеспечить как минимум 7-процентный годовой экономический рост, в противном случае правительство должно было подать в отставку. После тех слов Сержа Саргсяна сменилось уже второе правительство, однако 7-процентный рост так и не был достигнут.

Экономический обозреватель Айк Геворкян в эфире «Азатутюн ТВ» отметил, что фактически правящая партия опустила планку экономического роста с 7% до 5%, однако даже в случае обеспечения этого показателя качество жизни граждан существенно не изменится. «Для развивающейся экономики 5-процентный экономический рост - это, можно сказать, ничто. Они планируют это на 5 лет. Если в течение 5 лет ежегодно экономический рост будет составлять 5%, то через 5 лет наш ВВП составит, скажем, всего 13-14 миллиардов драмов, в том случае, когда сейчас он составляет 11 млрд драмов. Это очень маленький показатель», - пояснил он.

Министр финансов сегодня также сообщил, что в первом квартале этого года рост ВВП составил 6,5%, что является хорошим показателем, поскольку целью за весь год является рост на уровне 3,2%. Арамян также сообщил, что в течение первых пяти месяцев 2017 года экспорт вырос на 2% быстрее, чем импорт.

По словам министра, в первом квартале налогов было собрано на 13 млрд драмов больше, чем планировалось: «В течение двух месяцев мы имеем рост собираемости налогов более чем на 10 млрд по сравнению с прошлым годом. И если мы продолжим этот сценарий в течение всего года, то достигнем запланированного показателя в 1 трлн 197 мдрд. Конечно, мы неоднократно говорили, что это довольно амбициозная планка, мы будем прилагать усилия, но пока существующая ситуация с собираемостью налогов позволяет нам предположить, что мы сможем реализовать амбициозную программу по сбору 1 трлн 197 млрд».

По словам Арамяна, в первом квартале было израсходовано примерно на 26 млрд драмов меньше, чем планировалось. Представление показателей министр завершил позитивным заключением: «Министерство финансов полностью достигло тех целей, которые мы для себя определили».

Сегодня также был представлен обновленный веб-сайт Министерства финансов. По словам министра, сайт был обновлен силами сотрудников министерства, без дополнительных расходов. Была поставлена задача создать по возможности простую и доступную площадку для граждан.