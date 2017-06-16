Правительство планирует развивать и расширять военную промышленность

Правительство принято решение развивать в Армении производство современной военной техники. Вчера кабмин утвердил программу мероприятий, исходящих из «Стратегии военно-промышленной и военно-технической политики», в рамках которой предусмотрено расширить внутриреспубликанское производство в сфере военной промышленности и обеспечить вооруженные силы современным вооружением и военной техникой.

Хотя министр обороны Виген Саргсян на вчерашнем заседании правительства не представил доклад по проекту, но в официально опубликованном документе есть ряд примечательных деталей. В частности, планируется создать ряд организаций в сфере военного производства, которые будут осуществлять работы в лазерной, оптико-электронной сферах, сферах связи, радиолокации, средств радиоэлектронной борьбы, технических средств разведки, военной химии и др.

Директор «Союза предприятий информационных технологий» Карен Варданян, который на протяжении многих лет заявлял о необходимости начала производства современной военной техники в Армении, в беседе с Радио Азатутюн выразил уверенность в том, что организация производства современной военной техники в указанных сферах в Армении возможна, есть соответствующие специалисты.

«Армения в свое время производила одну треть военной электроники Советского Союза. И сегодняшнее поколение имеет успехи на международном рынке. Конечно, подобное производство возможно», - сказал Карен Варданян.

Программой предусматривается создание военной научно-исследовательской структуры, а также объединение трех крупных заводов, специализирующихся в сфере военной промышленности. Это «Военный завод 65», «Гарнилер ГАМ» и компания «Чаренцаванский станкостроительный завод».

Министерство обороны не представляет других деталей программы. Согласно документу, в этом вопросе с Министерством обороны будут сотрудничать также Министерство образования и науки и Государственный комитет по науке. В обоих ведомствах Радио Азатутюн сообщили, что вопрос пока находится на стадии обсуждения и они обратятся к данной теме позднее.