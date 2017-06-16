Шармазанов: «О том, каким будет правительство через год, поговорим в 2018 году»

«В соответствии с Конституцией, правительство премьер-министра Карена Карапетяна в следующем году подаст в отставку, и о том, какое правительство будет в следующем году, мы поговорим в 2018 году», - в четверг вечером на брифинге с журналистами после заседания исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) сообщил пресс-секретарь правящей партии, зампредседателя Национального собрания Эдуард Шармазанов.

До этого Шармазанов сообщил, что в ходе заседания руководящего органа правящей партии обсуждалась программа правительства, которая в ближайшее время будет представлена в парламент.

Программа основана на программной речи президента Сержа Саргсяна от 18 мая и, по словам пресс-секретаря РПА, правящая партия предложила правительству обеспечить 5-процентный годовой рост экономики, в ближайшие пять лет на 25% повысить размер минимальной заработной платы, снизить уровень безработицы до 12%, обратить особое внимание на реформы в антикоррупционной сфере, улучшить позиции Армении в международном докладе Doing Business, выведя страну на 25-е место.

На вопрос Радио Азатутюн, подаст ли правительство в отставку, если не обеспечит 5-процентный экономический рост, Шармазанов ответил так: «Я не отвечаю на вопросы в сослагательном наклонении. Только могу сказать, что мы настроены оптимистично. Мы считаем, что совместными усилиями должны добиться того, чтобы сегодняшнее правительство и политическое большинство, то есть несущие за правительство политическую ответственность Республиканская партия Армении и Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн», через пять лет вышли на указанные положительные показатели».