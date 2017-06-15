Захарова: Установленный формат решения карабахской проблемы предполагает поиск компромисса

Существует установленный формат решения карабахской проблемы, который предполагает поиск компромисса. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сегодня во время брифинга отвечая на вопрос о том, не перечеркивают ли проделанную Минской группой ОБСЕ за 23 года переговорного процесса работу, в частности разработанный пакет под названием «Мадридские принципы», заявления официального Баку о том, что статус-кво должен быть изменен в соответствии с принятыми в начале 1990-х годов четырьмя резолюциями Совета Безопасности ООН.

«Думаю, что у обеих сторон есть свои взгляды на решение этого вопроса. Существует установленный формат решения этой действительно старой проблемы, который предполагает поиск компромисса. Поиск компромисса – это сближение позиций сторон, независимо от того, насколько диаметрально противоположными они могут быть», - согласно официальному сайту российского внешнеполитического ведомства, прлчеркнула Захарова.

«Это международная практика дипломатической работы – находить развязки по, казалось бы, неразрешимым вопросам, - отметила представитель МИД РФ. - Ситуация требует разрешения и продвижения вперед, именно поэтому, особенно за последнее время, интенсифицировались контакты, которые проходят в различных форматах».

«Россия со своей стороны, как участник соответствующего формата, делает все максимально необходимое для того, чтобы этот компромисс был найден. Хотелось бы, чтобы он был найден, причем чем раньше, тем лучше, но только не в ущерб будущему народов двух стран и, конечно, людям, непосредственно живущим в Нагорном Карабахе», - подчеркнула Мария Захарова.

Напомним, установленный формат урегулирования карабахского конфликта – Минская группа ОБСЕ, тремя сопредседателями которой являются США, Россия и Франция.