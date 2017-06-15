На полигоне Вазиани в Грузии прошли грузино-турецко-азербайджанские военные учения

В Грузии, на военном полигоне Вазиани, расположенном к югу от Тбилиси, накануне завершились совместные учения спецподразделений Грузии, Турции и Азербайджана «Кавказский орел – 2017». В учениях приняли участие по одному взводу военнослужащих спецназа, двум вертолетам и одному транспортному самолету от каждой из трех стран.

В ходе учений грузинские, турецкие и азербайджанские военные отрабатывали тактические, огневые, инженерные и другие специальные задачи. Сценарий маневров учений включал десантирование с вертолета и захват зданий.

«Учения прошли довольно-таки успешно. Я могу сказать, что лучшие подразделения показали лучшие результаты», - сообщил замглавы Генштаба ВС Грузии, бригадный генерал Заза Чхеидзе.

Учения также предусматривали отработку антитеррористический действий, прежде всего спецдействий по освобождению заложников и координации при этом шагов грузинских, азербайджанских и турецких подразделений.

В экспертных кругах Грузии убеждены, что военные учения «Кавказский орел» - это прежде всего демонстрация силы и одним из их главных адресатов является Армения.

«В ходе этих учений основной является позиция не Турции или Грузии, а Азербайджана. Азербайджан пытается показать всему миру, что обладает достаточным военным потенциалом для восстановления своей территориальной целостности», - в беседе со «Спутник Грузия» сказал тбилисский эксперт Маука Арешидзе.

Добавим, что проводимые с 2009 году совместные 10-дневные учения Грузии, Турции и Азербайджана с участием спецподразделений проводятся уже в третий раз. Первые два раза они проводились в Турции.



