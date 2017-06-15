Давид Арутюнян: «Никогда в руководимой мною структуре не бывает кадрового разноса»

На данный момент в Министерстве юстиции кадровых изменений не ожидается. Об этом министр юстиции Давид Арутюнян заявил сегодня на брифинге с журналистами после очередного заседания кабмина.

Министр заявил, что никогда в какой-либо структуре, которой он руководил, не было кадрового разноса.

Ранее в прессе сообщалось, что «министр юстиции Давид Арутюнян избавляется от кадров своей предшественницы Арпине Ованнисян, уже уволен главный бухгалтер министерства».

«Главный бухгалтер по некоторым причинам был переведен на другое место. Но это не означает избавления от кадров. Если будут изменения, я сообщу об этом», - заявил министр.

По его словам, «если кто-то будет плохо работать, будь то в пенитенциарном учреждении или в аппарате Министерства юстиции, естественно, могут быть предприняты шаги, но никакой программы по избавлению от кадров нет».

«Никогда в какой-либо структуре, которой я руководил, не было кадрового разноса», - заявил Давид Арутюнян.